宏碁攜手物流商 採永續燃料運輸方案

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品牌廠宏碁（2353）發布2022年度永續報告書，透明揭露公司在永續發展管理方面的策略、行動及成就。自去（2022）年第四季度起，為了減少全球產品運輸過程中的碳排放，宏碁攜手物流提供商Kuehne＋Nagel，透過生物燃料方案減少運送標準海運集裝箱的碳排放量。

相較於船舶主要使用的重質燃料油，研究發現，完全來自生物質的生物燃料於生命週期中能減少67～93％的溫室氣體排放。宏碁將以實際措施協助海洋工業脫碳，且目標與國際海事組織的溫室氣體排放策略一致，透過採用零或接近零的溫室氣體排放技術、燃料／能源，預計於2030年將占國際海運能源的5～10％。

宏碁從營運、產品與服務及價值鏈三大層面著手，承諾至2050年實現淨零排放。目前宏碁正持續朝以下目標邁進，包括於2025年在電腦及顯示器中，使用達20～30％的消費後回收（PCR）塑料，其中截至2022年、使用率已達到17％，另於2035年時，宏碁集團將使用100％再生能源，目前則已達成44％。

宏碁建置的「Acer Earthion」永續發展平台，影響力亦持續擴大，使員工及供應鏈夥伴能共同攜手面對環境挑戰。藉由舉辦「21 天綠色挑戰」，激勵宏碁員工、企業夥伴和供應商，總計7,000餘人，一同減少碳足跡，並成功提升眾人的環保意識、養成綠色習慣，減少相當於152噸的二氧化碳排放。

在此同時，宏碁亦持續以現有及新事業響應聯合國永續發展目標（SDGs），如宏碁AI輔助醫療解決方案能以軟體輔助診斷糖尿病視網膜病變，呼應「SDG 3良好健康和福祉」。另為永續城市及社區建構降雨及防洪蓄水系統，則符合「SDG 11永續城鄉」指標。

此外，宏碁旗下環保產品Vero系列筆電產品，即採用回收塑料、可回收包裝及海廢回收塑膠，產品線現更已擴展至桌上型電腦、顯示器、投影機、AIO電腦、Chromebook和周邊配件等。Vero產品系列不僅為消費者、企業和組織提供更多減少碳足跡的選擇，也回應了「SDG 12負責任的消費和生產」與「SDG 13氣候行動」目標。

另一方面，宏碁藉由促進數位平等，打破人與科技的藩籬，，並將教育視為重點之一，亦被世界標竿聯盟評為在數位包容領域能實現聯合國永續發展目標的最具影響力2,000家公司之一。

為兼顧營運成長及永續環境的目標，宏碁將繼續隨著產業及生活型態的演變推動低碳轉型，包括打造創新的生態環保解決方案、增加PCR塑料和海洋塑膠的使用及擴大在能源存儲等方面的承諾，同時進一步時擴展多元事業引擎。