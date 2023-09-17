防滿潮倒灌再現 政院全面體檢雲林6漁港

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雲林縣口湖鄉萡子寮漁港上月因超級月亮天文事件出現30年來最嚴重滿潮倒灌，縣長張麗善向行政院長陳情加高堤防，但當地地層下陷嚴重，若加高堤防可能加速下陷，行政院政務委吳澤成迅速協調達成共識以防潮、防浪的輕便方式解決避免堤防增重，縣內的6個漁港也全面體檢。

行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成日前邀集雲林縣府、口湖鄉公所等相關單位研商，達成萡子寮漁港近期先辦理清淤治標，長期則由水利署及漁業署協助實驗防波堤延長的水工模型實驗。

雲林縣長張麗善表示，考量地層下陷問題，會議前請海洋大學做水工模型測試，地方也傾向以防潮、防浪的輕便方式在漁港內圍提高，只要海浪不越堤即可，就不會增加提堤防的負擔。

張麗善表示，會議也達成近程治標的共識，亦即中央補助3500萬元，先辦理萡子寮漁港清淤工作，預計疏浚12萬8000立方公尺，提升漁港排水效率、避免地方淹水、確保航道暢通及漁民進出安全，目前工程已開工，預計明年中旬完成。

至於漁民希望萡子寮漁港北側防波堤延長，縣府水利處長許宏博表示，縣府完成模擬實驗結果是可行，但須依海岸現況進行實驗，台灣西部海岸變遷嚴重，還有待實驗結果出爐後進一步討論。

張麗善指出，雲林縣海岸線麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉共有五條港、台西、三條崙、萡子寮、金湖、台子村等6處漁港，也希望所有漁港都能進行總體檢，幫助漁民不論任何時間都能順利出海、回港不需等候漲潮，也將一併通盤檢討改善，提升漁港多元功能。

本案源於8月31日口湖鄉萡子寮漁港發生30年來最嚴重海水倒灌，鄉長李龍飛怒轟中央不要只顧選舉，請關心漁民生活。行政院長陳建仁9月1日視察元長鄉崙子大橋拓寬工程，縣長張麗善主動徵詢陳揆是否增加口湖勘災行程，陳建仁同意。

張麗善陳情陳揆，漁民希望漁港堤防再加高、延長，最好把現有的海港填平，使漁港再往外移。另外，面臨氣候變遷，希望中央協助檢視雲林所有漁港，20、30年前的設施已不敷使用，希望比照治理濁水溪揚塵升級為跨部會等級整治。

漁業署報告該漁港下陷嚴重、土質鬆軟，堤防加高將加速地層下陷；漁港外有沙洲在漂移，建議採疏濬解決。陳揆責成政務委員吳澤成協調解決。