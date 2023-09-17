消費抽咖啡機！Nespresso亞洲首家風格概念店插旗台灣揭3亮點

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瑞士咖啡品牌Nespresso向來注重品味咖啡的五感體驗，於是將位於台北忠孝SOGO的新概念精品店重新改裝，結合本土台灣傳統花磚文化進行設計，亦打造永生綠植牆體現永續價值，同時首度引進數位透明電子櫥窗，以全新「亞洲首家風格概念店」迎接咖啡愛好者，即起消費還有好康。

Nespresso亞洲首家風格概念店坐落於SOGO台北忠孝館3樓並結合3大特色，亮點一是攜手台灣花磚博物館，以在地獨有花磚文化為設計，將咖啡香巧妙融入地方風情用在地花磚文化讓世界看見台灣精神；亮點二為首度引進數位透明電子櫥窗，嶄新的透視設計與高透明度的畫面，使得整體空間更加明亮通透，並透過門市人員一對一專業服務拉近與消費者的距離；亮點三是概念店運用回收鋁製膠囊與咖啡粉融入品飲桌，咖啡聞香區所使用的展示桌面是回收咖啡渣再度壓縮重製而成，家具使用100％經FSC認證之再生木材，更打造充滿綠意的永生綠植牆，體現多種永續巧思。

即日起至10月1日，於SOGO台北忠孝館Nespresso風格概念店購買咖啡機與任80顆咖啡膠囊，可獲限量冰夏隨行杯（價值800元）；購買任150顆膠囊，即贈BARISTA特調咖啡杯組 （2入價值920元）；消費滿2500元有機會抽中近萬元咖啡機；17日及23日、24日消費滿3000元，即可獲開幕期間假日限定花磚甜點手作室甜點。