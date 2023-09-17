結合在地農產與老化現況 龍井「挖地瓜」吸引近500位親子體驗

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

甘藷是台中市龍井區在地重要農產之一，龍井區農會16、17日舉辦「消『藷』趣」活動，2天吸引近500位親子來到南寮里的地瓜田動手挖地瓜，除了體驗早期農村生活，也透過「從產地到餐桌」帶領民眾認識在地農特產與環境，不少孩子在豔陽下仍玩到捨不得離開。

大肚山土地早期缺乏灌溉水源，主要農作包括甘蔗、甘藷和花生，其中甘藷以台農66號以及台農57號為主要栽種品種，種出來的甘藷因地質關係，口感風味極佳。為讓民眾認識地方農特產，龍井區農會16、17日舉辦「消『藷』趣」活動，除了挖地瓜體驗，也將相關資訊融入闖關，吸引爸爸媽媽帶著孩子，甚至阿公、阿嬤，一家三代周末出遊，來到南寮里的地瓜田體驗挖地瓜。

現場父母為孩子穿起外套、戴上帽子，並拿著傳統的「茄芷袋」陪同孩子蹲在田中挖地瓜，而孩子看到農友開著地瓜採收機翻地更是驚奇不已。即便天氣炎熱，孩子玩心不減，開心在地瓜田間跑跳，捨不得離開。來自海線地區的楊媽媽表示，現在孩子較少和農作接觸的機會，但也不可能直接種出一片田，這次則帶孩子來挖地瓜，一邊玩一邊讓孩子認識地瓜的生長過程。

龍井區農會秘書林秀真說，農會並持著「食當季、買在地」的精神推動食農教育，帶領在地居民認識在地農特產。此次活動搭配正值採收期的地瓜，並不僅在地居民可以一同歡度親子時光，外地遊客也能體驗早期農村的原始生活，尤其現在也有許多鄉村已經都市化，相信會是很難得的體驗。

她也說，隨著農地開發加上面臨人口老化及外流困境，甘藷種植面積逐漸縮減，農會結合議題規畫活動，與農友的農地結合舉辦，可同步協助農友採收人力出現斷層的困境；農會和農友是最親密的，未來會持續推動系列活動推廣地方農產。