工期展延17次！ 防大溪老人館成爛尾樓 桃市府明現勘

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桃園升格後規畫興建大溪老人文康中心，豈料2020年開工，原訂隔年完工，卻因鄰近文資未先試掘、管線遷移、變更擋土工法、疫情等因素嚴重延宕，工期展延高達17次，目前工程進度不到70％，且已達延工罰款上限，為免成爛尾樓，桃市府工程查核小組18日將現勘輔導改善。

鄰近大溪老街的老人會館，過去借用學校閒置教室供社區民眾使用，為了給長輩和在地鄉親更安全的休憩環境，桃園升格後「砍掉重練」，規畫新建地下1層、地上5層的大溪區老人文康中心，1至3樓為老人文康活動中心及C級巷弄長照站，4樓為日間照顧中心、5樓為市民活動中心，希望提供社區共餐、長青學苑課程及日間照顧服務等，成為大溪區小型、多元、健康照顧的社福場館。

豈料2020年4月風光舉辦開工動土典禮，原訂2021年底完工啟用，卻在開工不到半年，就因周邊疑似有文化遺址，要依《文化資產保存法》試掘，停工逾3個月，之後又逢新冠肺炎疫情影響、營建物價攀升、缺工缺料等原因，前後共展延工期高達17次、468天，幾乎逼近原本工期515天。

經申請展延後，工程應於今年2月5日完工，但目前工程進度僅69％，逾期違約金1天如為該案工程款9000萬的千分之一約9萬，以天數計算已達罰款上限20％、約1800萬。因得標廠商瑞星工程尚有其他公共工程及民間工程同時施工中，導致大溪老人文康中心出工數不足，未積極趕辦工程進度，桃市府工程施工查核小組將於18日現勘，輔導廠商加速趕工，力拚12月底前完工，明年第一季對外開放。

「開工就要停工，責任完全歸屬承包商也說不過去！」大溪在地議員李柏坊指出，若要文資探測，應該發包前就要確認，過去因行政程序出包，導致廠商進場後才說可能有文化資產，影響工程進度和得標廠商權利，畢竟廠商是依當時時空背景投標，之後卻面臨物價飆漲，廠商將本求利當然不服，桃園正處建設期，應引以為鑑建立施工發包標準作業流程，也建議在法規允許下協助廠商順利完工，讓地方長輩期待已久的文康中心順利啟用，達到市府、業者、地方三贏。