麵匡匡獨家推出鹹蛋黃金沙拉麵 美味震撼上市

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今年初夏，吾蜂美味集團旗下知名品牌潮味決復刻台灣經典美食三杯雞口味，融合台味料理美味，備受消費者青睞。迎接中秋佳節來臨，該集團讓您嘗盡美味驚喜，不再僅限於月餅，該集團再次攜手打造的特色餐飲品牌「麵匡匡」引領美食潮流，端出令人欣喜全新口味「鹹蛋黃金沙拉麵」。

致力於提供最卓越美食體驗的吾蜂美味集團再創美味奇蹟！旗下品牌麵匡匡將在秋季點燃熱潮，引領味蕾的全新驚喜「鹹蛋黃金沙拉麵」將於9月18日新鮮登場，推薦價175元，讓您的舌尖味蕾在美食盛宴中舞動愉悅，與家人或好友們共享中秋溫馨氛圍。

為呈現這份帶有些許童趣回憶且復古味十足的拉麵，麵匡匡特別精心打造「鹹蛋黃金沙拉麵」，這不僅是一道拉麵，更是一種味覺的回憶， 將帶領食客們開啓一場絕妙味蕾之旅，帶您回到兒時吃著鹹蛋黃的美好回憶與滋味。

當您捧著這碗圓形拉麵，彷彿手中握著一輪滿月，而鹹蛋黃的色澤，猶如明亮秋月在碗中綻放。每一口，鹹蛋黃的香氣和顏色都如同圓滿中秋之月，溫暖心靈。麵匡匡一如既往秉持匠心獨具的湯頭製作，確保您品味到的每一口都充滿純粹的美味，這種對於精緻工藝的堅持，為麵匡匡的麵食賦予獨特風味與口感。

為歡慶「鹹蛋黃金沙拉麵」美味上市，麵匡匡特別推出限時活動，自9月18日至30日只要和店員說出通關密語「金沙大食女」，並出示按讚麵匡匡拉麵食堂粉專畫面，就能吃到金沙翻倍「特濃鹹蛋黃金沙拉麵」，濃郁鹹香金沙湯頭在鹹與香中取得完美的平衡，一點也不會膩口，絕對是金沙控必嘗美味。在中秋佳節之際，讓這份特別禮物成為您與摯愛分享美味時刻的象徵，活動期間推出中秋金喜價 175元。

麵匡匡主打鹹淡適中的台式拉麵，以『用一碗好麵，療癒消費者的地方』。感到榮耀的是，今年初麵匡匡榮獲台北春季加盟展十大新進品牌，以創新麵食概念和獨特風味迅速受到廣大消費者喜愛，且凸顯出在市場上的優越地位。

麵匡匡的麵體製作經過三次熟成和九次壓制，其麵體斷口性極佳，適合細細品嘗。以媲美滴雞精的製程，採用吊掛蒸煮方法，精煉出深層的美味精華。再加上獨特拉麵湯頭熬煮，沉澱過濾且去蕪存菁，保留純粹風味。這種對精緻工藝的堅持，賦予麵匡匡的麵食獨具風味和口感。

麵匡匡的宗旨是療癒一天的辛勞，解除工作或課業壓力，打破受限的思維框架。致力提供美味拉麵，讓您一邊品味美食，一邊放飛自我思緒，享受自由自在生活。造訪麵匡匡，將感受到生活啟發和無拘無束的愉悅，只有純粹美味，讓你生活有匡匡，吃麵沒匡匡。

麵匡匡在追求精緻、平價和美味基礎上，堅持使用上乘的湯和麵，讓消費者在用餐時感受到安全、衛生和美味，實現『平價也能做到精緻美味』理念，提供最誠意的選擇。來到麵匡匡，將品味到美食的精髓，體驗對品質的堅持，期待在這份獨特饗宴中與您共享美好時光。

麵匡匡官網：https://www.mkkramen.com/

麵匡匡FB：https://www.facebook.com/mkkramen