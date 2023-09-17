甜點店不滿負評 惡搞網友名作特價

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台南市1家從餐車起家的甜點店，因為店名友創意迅速崛起，8月在北區開設店面，近日卻因老闆不滿網友留下一星負評，惡搞網友名字作特價活動，引爆更多網友湧入留言怒罵是「JPG咖啡廳2.0」、「店如其名」，店家回應將會正式發文道歉，盼事件盡快落幕。

這家咖啡甜點店一開始以餐車跑各處市集，自稱作的甜點不會太甜，不符合號稱「全糖城市」的台南食物本質，取名「台南之恥」。迅速累積人氣，8月中旬在北區開設店面，每隔一段時間在網路公布開店時間，還取名「丟臉行程」。

近日1名網友前往消費後，覺得芒果口感不好，在網路留下一星負評，留言「說白了很像沒熟的芒果」、「根本不該拿出來賣」等建議。

店家疑似不堪負面反饋，留言回嗆「奇怪了，拿來跟我換啊，退你錢也可以，其他人沒問題，就你有問題，不覺得孤單嗎？」

該網友的親屬另外發出1篇一星負評，再指提拉米蘇難吃，並要店家如果經不起客人反饋乾脆不要回，店家再留言回擊「你的反饋像政治人物的承諾毫無意義」事後還發布限動，「這周是XX（該女網友名字）周，提拉米蘇特價180元，XX我愛你。」店家直接以客人名字作特價活動引來網友負面觀感，紛紛湧入負評，直呼「店如其名」、「為什麼要拿別人名字開玩笑？」。

店家事後再發限動文，指出當天提拉米蘇作了平常兩倍的量依然完售，並揶揄該網友「如果你要我道歉，先把禮貌拿出來，我沒欠你，在這耍脾氣沒用」。「食物有問題歡迎私訊，留一星解決不了問題」。

近日店家的臉書、IG與google被灌入負評後，店家發表聲明，坦承情緒受影響，沒作到先處理心情，再處理事情的原則。

店家17日態度趨軟，面對媒體求證回應「有作錯沒什麼好說的」、「會再發文說明並道歉，盡快讓事件落幕」。