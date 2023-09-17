高齡化伴隨失智症多 嘉縣培訓200名友善種子師資

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

失智在高齡社會愈來愈普遍，嘉義縣近3年來建構失智整合照護模式，培訓種子師資，打造友善環境，17日在鹿草鄉西井社區活動中心發表成果，長輩朗誦「四句聯」傳達失智議題需要更深切重視，縣長翁章梁授證給今年200名種子師資。

嘉義縣政府衛生局表示，有研究推估台灣目前約有29萬名失智者，而有8成5居住在社區，且多由家庭照顧，為了促進對失智症的認識，友善對待失智症患者及其家屬，在鄉鎮市打造失智友善社區。

2020年及2021年在民雄鄉、2022年在六腳鄉、今年在鹿草鄉推動「失智友善社區營造點」，目前共3鄉，未來還會以老年人口、偏鄉需求等因素考量，陸續設置營造點；今年培訓200名種子師資，有宮廟人員、警察、消防員、農會人員、公所人員、村里長、退休人員都參加。

翁章梁說，嘉義縣人口高齡化，也是偏鄉，失智症越來越普遍，常因不了解失智症而有誤會，縣府近年來積極推動友善失智，建立友善據點、結合郵差通報、與4大醫院連線，將患者納入政府體系照顧，也讓社會更認識病症，失智者需要用同理心及耐心來陪伴、理解。

嘉縣府衛生局表示，連結失智共照中心、網絡單位及醫療團隊建構整合照護模式，篩檢、早期發現、轉介確診到照護，一條龍服務，自2020年至今累計招募5509名友善天使（居民）及347家友善組織。

縣府衛生局長趙紋華說，鼓勵鄉親參加訓練進而加入「失智友善天使」行列，也邀各行各業店家、機構加入友善組織，以包容、關懷共創失智友善環境，相關問題可洽詢長照專線1966或各衛生所。