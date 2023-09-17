花蓮稽查市售蛋「效期標示」 144件均為國產符合規定

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因應進口巴西洗選蛋產品「效期標示」錯誤一事，花蓮縣衛生局全面啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，擴大稽查縣內15家全聯門市，查核32品項144件商品，均為國產雞蛋，且標示符合規定。至於台農及冠軍進口蛋品部分，目前未流入縣內，消費者可安心選購。

台農、冠軍蛋品日前相繼爆出進口巴西雞蛋誤標有效期限，引起各界關注，唯一販售通路全聯除下架蛋品，也提供消費者退貨，花蓮縣衛生局為加強確保縣民食安，15日會同食品藥物管理署北區管理中心東部辦公室，擴大稽查縣內15家全聯門市，查核32品項、144件蛋品，均為國產雞蛋，標示結果也符合規定。

另外，衛生局也特別針對台農蛋品供應全省賣場的巴西進口洗選蛋，及冠軍蛋品委託洗選有問題批次蛋品，進行調查，發現目前還未流入縣內，鄉親可安心選購。 衛生局長朱家祥表示，衛生局為替縣民食安嚴格把關，將針對縣內大型量販店、賣場、超市、超商、蛋行及市場持續稽查，每月查核50件以上蛋品，稽查重點包括效期、產地標示及供應商，並配合食品藥物管理署加強抽驗生鮮雞蛋動物用藥。 衛生局也提醒民眾，選購商品時須認清食品中文標示，勿購買來路不明的商品，若有食品安全衛生疑問或建議，可在上班時間撥打花蓮縣衛生局食品服務專線（03）8224750洽詢。