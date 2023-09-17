基泰發布3點聲明：未轉投資福益營造

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台北市「基泰大直」施工之前爆發嚴重的鄰損事件，延燒迄今外界抨擊不斷，針對有媒體報導某大學「營建工程系教授表示，民房受損按照民法是營造廠的責任，雖然營造廠福益是基泰投資的，但建商和營造廠是兩個獨立法人…」等內容，基泰（2538）今（17）日在公開資訊觀測站公告重大訊息，發布3點聲明，澄清基泰建設並未轉投資褔益營造，福益營造也不是基泰建設的子公司，目前有關原因及責任，正由專業公會進行鑑定及調查，司法單位亦已著手進行調查，也請各界尊重，基泰建設將不再就各項謠言、揣測一一回覆。

今天基泰建設公布重訊指出，有媒體報導「某大學營建工程系教授表示，民房受損按照民法是營造廠的責任，雖然營造廠福益是基泰投資的，但建商和營造廠是兩個獨立法人…」，對此，基泰建設必須向外界發布重大訊息澄清說明。

基泰建設發出3點聲明。首先，基泰澄清基泰與福益營造之間的關係，指出基泰建設並未轉投資福益營造，福益營造並非基泰建設的關係企業，亦非基泰建設的子公司。基泰建設與福益營造在「基泰大直」新建工程中，僅有起造人與承造人的承攬契約關係，請社會各界切勿妄自猜測，以免造成大眾誤解，或遭有心人士操弄。

基泰建設第2點聲明，指出基泰建設是「基泰大直」新建工程案的投資興建者，對於起造人依法所應負擔之責任，絕不推諉，對於本次事件所造成之相關受災戶之不安，基泰建設感同身受，亦會負起相關社會責任。

基泰建設第3點聲明，指出關於本次不幸的工安意外事件，外界有許多關於施工過程之說法，絕大多數為揣測、謠言，但因本案已由台北市政府委託專業公會進行鑑定及調查，司法單位亦已著手進行調查，也請各界尊重，基泰建設將不再就各項謠言、揣測一一回覆。