恒大財富老總疑被捕 未兌付本息高達340億人民幣

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深圳市公安局南山分局16日發佈一則案情通報，說明公安機關已於近期依法對恒大金融財富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。據《上海證券報》引述消息來源，所謂的「杜某」即恒大財富法定代表人、執行董事兼總經理杜亮。目前案件正在一步偵辦中，但該公司截至去年底，尚未兌付本息金額約達340億元（人民幣，下同）。

知情人士透露，恒大財富在進行業務的過程中涉嫌非法集資，這也導致杜亮成為目前恒大旗下公司中，唯一被採取刑事強制措施的高層。據「深圳發布」報導，根據目前公開資訊，恒大財富及其關聯方違法歸集資金形成內部資金池，違反合約約定錯配產品投向、期限，造成廣大投資人的損失。

不具名法律專家稱，公安機關及時對恒大財富立案，將有利於依法進行追贓挽損，或一定程度上減少恒大財富相關投資人的損失。

在此次恒大財富被立案調查前，早從2021年9月初爆雷，宣布暫停兌付所有理財產品本金，包含離職的公司高層、員工、供貨商、恒大業主及普通投資者，多達數十萬人難以收回本金，因此在多地引發維權潮。

統計至2022年底，該公司未兌付本息為340億元。恒大財富也在今年8月31日公告，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，已無法展開當月兌付。