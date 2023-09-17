《金色人生》 細細品嘗茶香總監的生命智慧

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前坪林鄉長梁金生週末(16日)在新店文史館舉辦他的首本著作-《金色人生─茶鄉總監的十四堂生命格局課》新書發表會，分享寶貴的人生經驗與管理哲學，現場貴賓雲集，包括政界、商界、學界及許多在地鄉親都前來共襄盛舉，民眾黨主席柯文哲也特別錄製影片推薦此書。

《金色人生─茶鄉總監的十四堂生命格局課》以春夏秋冬作為篇章名，譜出梁金生人生歷程中的春耕、夏耘、秋收、冬藏，講述他如何經營不同階段所面臨的課題，並運用智慧走過生命四季。梁金生出生於坪林茶鄉，不到40歲便擔任坪林鄉鄉長，且打破紀錄連續擔任兩屆；卸任後更投入獅子會等社福社團持續投身公益，唯一不變的初衷即為「服務人群」。

梁金生表示，他在30歲時有感於所在的公務員崗位能提供的資源有限，便毅然決然辭掉鐵飯碗，力爭上游走出一條屬於自己服務鄉親的路。他分享過去在從政及經商期間，看到許多領導者、企業主的思維過於保守，往往選擇「安全」但不一定是最好的作法。他舉例，以往重陽節，政府多行禮如儀贈送保溫瓶或毛毯，他在擔任鄉長期間則實地探訪老人家詢問需求喜好，致贈金戒指，蔚為風潮。隨著時代在進步，他鼓勵大家要勇於開創新局，培養具有前瞻性的思考能力。

梁金生説，寫這本書不僅僅是要讓讀者認識他這個人，而是希望能夠透過文化出版向大家傳達正向觀念，傳承種種做人做事哲學，提攜後進，成為年輕一輩人立身行事的參考指南；柯文哲也在推薦影片中說道，幾十年的智慧能透過一本書就學習到，相當值得！