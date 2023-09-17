小琉球收取觀光保育費卡關？ 屏縣府：地方意見不一致

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屏縣府為維護離島小琉球生態環境，研擬向遊客收取觀光保育費，不料，因原先地方反應熱烈、初估明年4月可實施的計畫，在日前研商會議中疑似出現變化，縣府發現在地民代、導覽人員意見不一致，有人認為直接收登島費比較實在，也有人覺得每人酌收60元太貴，對此，縣府表示，將擇日再舉行研商會議，全案持續討論中。

屏東離島小琉球每年都有百萬遊客造訪，雖帶來錢潮但也對環境造成影響，對此，屏縣府雖劃設小琉球肚仔坪、杉福、蛤板灣、漁埕尾、龍蝦洞等5處潮間帶為自然人文生態景觀區維護生態環境，但經學者調查發現，保育效果有限。

為此，縣府計畫在也被列為保育示範區的杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶收取觀光保育費，初步規畫是每人酌收60元。縣府表示，保育費議題在去年6月的漁業及保育小平台會議中提出後，地方反應良好，若一切進行順利，有望明年4月可執行。

然而，縣府日前在地方舉行「琉球鄉自然人文生態景觀區觀光保育費收費機制及蛤板灣潮間帶管理措施研商會議」，與在地民代、導覽員討論收取保育費的可能性時，發現地方意見並不一致。

縣府指出，與會代表中，有人建議不要收保育費，也不要鵬管處、縣府、鄉公所在各景點各自收費，應該要整合直接收登島費；也有人稱，應該要把肚仔坪直接封閉禁止進入，以作種源庫或琉球潮間帶最後一塊淨土。

另外還有人說，建議先蓋好廁所、或待潮間帶生態良好時再來收費；也有人覺得，收費60元太多，應該收10至20元即可；此外，還有人認為，之前鄉公所管理時生態比較好，縣府開始管理後生態資源有愈來愈差的狀況。

縣府海魚所表示，地方民代與導覽員針對收取保育費一事各有看法，大家可以拿出來討論非常好，海魚所將就各方建議檢討後，擇日再舉行研商會議，持續與地方討論。