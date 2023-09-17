公館鄉農會結合農改場 打造繽紛稻田彩繪

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公館鄉農會與苗栗區農業改良場合作打造稻田彩繪，預計11月呈現代表公館農業意象的紅棗、芋頭、穿龍水圳，還有農會與苗改場LOGO，並在12月將收割後，收集稻稈結合辦理紮稻稈及堆稈棚，同時舉辦福菜藝術節。

公館鄉農會為了發展農村地景特色，承租苗栗特色館後方的稻田，與苗栗區農業改良場合作打造稻田彩繪，由在地資深農友及青年農民一同來布點栽種。

眾人利用紫、黃、綠等色的秧苗，排列出客家意象的油桐花、代表公館農業意象的紅棗、芋頭、穿龍水圳，與苗改場LOGO、公館鄉農會LOGO，形成一幅公館田園美象，預計在11月初就會完整呈現，12月初會將收割後的稻稈委託給喜妹娜哇製作注連繩，並結合辦理紮稻稈及堆稈棚，同時在田裡辦理福菜藝術節。

公館鄉農會2020年進駐苗栗特色館積極改善硬體空間，打造食農基地，目前場館已經陸續營運，今年配合農業部推動食農教育政策，特別將食農教育延伸至周邊的農田作稻田彩繪、芥菜種植、紮稻稈體驗，還有各式DIY體驗活動。

去年也與中央大學客家學院團隊合作苗栗農業建構知識與應用推廣，今年更會新增農作物VR體驗館，利用360度場景實境呈現農田產製到加工製造的過程。11月11、12日將在苗栗特色館辦理芋頭節活動，帶大家深入地完整體驗公館的農產特色。