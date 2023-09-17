「金釣獎」為亞東科技大學再添榮耀！洸大盃釣魚用具設計競賽展現年輕才華

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2023年9月16日於亞東科技大學校園響起悠揚的音樂、由亞東科技大學、洸大有限公司、建國科技大學及亞洲大學共同主辦的「第一屆洸大盃釣魚用具設計競賽」進行熱鬧的開幕。

洸大有限公司憑藉其對釣具設計的專業知識與經驗，與亞東科技大學進行跨界合作，彰顯出產業與學術的共識與策略合作價值，並獲得朝陽文教基金會等17家廠商贊助舉辦這場設計盛事。

評審團組成尤其堅實，由金鐘獎得主《寶島漁很大》七海刀郎沈文程擔任團長，成員包含洸大有限公司林正健設計總監、吳沂芳總經理、雪芃廣告林智豪創意長、黃超宇設計師、釣魚太郎林宏文專家與學界代表共同組成。本屆評審的組成，不僅代表了產學研的三方聯盟，也確保了評選的專業與公正。在評審過程中，學生們獲益良多，透過和評審的直接對話，深入了解了專業設計的精髓與趨勢。

經過嚴格的評選，亞東科技大學工商業設計系閆嬰紅老師帶領的學生團隊，朱穎柔、簡子晴、蔡佳臻和陳憶慈同學勇奪金釣獎桂冠，獲得50,000元獎金。其作品「兒童滴管式假餌」不僅創意獨特，更巧妙地模擬魚的游泳動作，擬真度極高，深受評審喜愛。

銀釣獎則由建國科技大學創意產品與遊戲設計系宋忠霖老師指導的洪嘉呈、盧妙蓮及余怡萱團隊，作品名稱「漁人助手」，其特點是結合釣竿架及工具收納盒功能，提供漁人便捷的工具；另一件作品是由趙光第、洪若瑄及陳慧欣團隊，作品名稱「量尺抓魚布」獲得，係結合量魚尺和抓魚布，增加使用效率與便利性，獲評審團青睞，以上二組各頒贈20,000元獎金。

銅釣獎則分別頒給了亞東科技大學的林佩怡、鍾姿涵、蘇美瑜、郭子綺及陳憶慈團隊的「可伸縮收納釣魚墊」和亞洲大創意商品設計系徐宏文老師指導的廖貞茵同學，作品名稱「路亞鉗」，各獲得10,000獎金。另提供10組作品為鋼釣獎與3,000元獎金。

在頒獎典禮上，亞東科技大學校長黃茂全表達了對學生的驕傲，認為這場競賽展現了產、學的融合之美。沈文程評審團長則給予學生作品極高的評價，認為這股新世代的力量將驅使臺灣釣具設計邁向新里程。而洸大有限公司的吳沂芳總經理也表示，今天的競賽不只是為了獎項和榮耀，更重要的是大家能夠在此平台上學習、交流、進步。看到這麼多優秀的作品和熱情的學生，深感臺灣的設計未來充滿希望。

當沈文程團長的歌聲再次在大廳中響起，舞台上的燈光隨著音樂節奏閃爍，現場的氛圍達到高潮。觀眾中的學生與老師們隨著節奏鼓掌、歌唱，整場設計競賽的氣氛空前熱鬧。

亞東科技大學為著重技術、學術和藝術的優質學府，再次證明了其對於實踐與創新培養的重視。透過此次大賽，亞東不僅凸顯了其培育人才的出色成果，也為學生們搭建了一個實踐與創新的舞台。整場設計競賽結束於熱烈的掌聲中，預示著明年的洸大盃將會是另一場盛大的創意盛典。