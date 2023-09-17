雷虎攜手中華電信 航太展大秀無人機

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俄烏戰爭，無人機當紅，睽違4年的台北國際航太暨國防工業展（簡稱台北航太國防展），除展示航太與國防的最新科技產品外，也聚焦無人載具，凸顯其已成為軍火工業的新寵。雷虎科技（8033）17日表示，公司與中華電信（2412）在台北航太國防展，展示無人機產業及雷虎最新軍用商規微型無人機的發展成果。

今年台北航太國防展，雷虎再度與中華電信合作參展，秀出多款無人機，總統蔡英文15日在總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄，及國防部長邱國正等人的陪同下，前往參訪雷虎及中華電信展位，了解無人機產業及雷虎最新軍用商規微型無人機的發展成果。

蔡總統視察CX-180空中基地台與T-200群飛通訊無人直升機，並親手拿起雷虎「軍用商規微型無人機TETTRON TM-450」檢視，此款無人機業上月23日已通過國防部全部測試。

現場TM450 HORNET，是雷虎另一款3公斤（KG ）規格的微型無人機，具有從手心起飛降落的功能及掛鉤系統，可用來攜帶1KG額外裝置。

雷虎除展現天上飛的中長程無人直升機T-400外，也秀出水下的無人潛艦SeaWolf-400，甚至推出無人快艇SeaShark-400。其中，最醒目的就是，在攤位正上方的大型中長程無人直升機「T-400」。

「T-400」航程達400公里，具有寬廣的導控距離和搭載IMSAR NSP7雷達功能，可偵測台灣海面，甚至對岸領海的情況，作戰半徑200公里和航程性能，都很出色。