把不浪費發揮到極致 屏科大學生端出這菜成為全國「首惜廚師」

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全國首惜廚師甄選結果16日出爐，屏東科技大學餐旅系學生謝明勳以「海陸融匯－永續自然交響菜餚」獲惜食職人獎，另潮州鎮四林國小附設幼兒園主任鍾怡音則獲得惜食特色教案獎，2人將不浪費食物的理念發揮到極致，成為屏東之光。

屏縣府指出，屏東惜食料理達人謝明勳、目前就讀國立屏東科技大學餐旅系，參賽作品是「海陸融匯－永續自然交響菜餚」，他以永續自然為主軸，料理出融合海洋與陸地上蔬果為主的在地飲食文化，期許藉由挑選當地當季的食材，讓土地與環境能實踐永續飲食的精神。

縣府表示，他的料理作品有鮮蝦琉璃時蔬凍沙拉雙花椰菜濃湯、襯黃金時蔬福袋，在這次全國甄選中奪下「惜食職人獎」，獲頒獎金5萬。

至於屏東惜食大使鍾怡音、是潮州鎮四林國小附設幼兒園主任，縣府說，她的參賽作品是以做中學及探究式教學為主題，旨在培養幼兒健康飲食習慣，並落實惜食行動，惜食金句為「健康選在地，蔬果我最愛，惜食愛地球」，在這次全國甄選中奪下「惜食特色教案獎」，頒獎金8000元。

對於2人奪得佳績為屏東爭光，縣長周春米表示，期許獲獎者未來持續為環境教育做出貢獻，宣導民眾反思食物浪費的嚴重性，減少不必要的食材損失，將環保理念向下扎根、萌芽與茁壯，也呼籲民眾從自身做起，用實際行動為地球環境盡一分力量。