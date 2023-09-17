全國製茶競賽新北囊括冠亞軍 林口茶農駱程遙奪第11金

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農業部茶及飲料作物改良場舉辦「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」，競賽結果於日前出爐，茶農第3代的新北林口區駱程遙，獲得條形包種茶組冠軍，三峽區陳宣和及坪林區王翰揚分別獲得亞軍，新北茶師為新北奪下第11座冠軍。

新北市農業局指出，駱程遙今年43歲，為第3代茶農，與父親駱錢共同經營駱雲茶莊，經營茶園面積0.3公頃，從小耳濡目染。駱程遙表示，製茶比賽當天高溫，日光萎凋時會注意避免曬傷，做茶時也觀察微氣候條件，茶葉發酵過程時時注意茶葉走水及香氣變化，今年是第2次參加獲得冠軍相當開心，持續展現新北特色茶製茶技術，傳遞好茶味道。

今年38歲的陳宣和，為三峽大埔製茶廠第3代經營者，製茶超過15年經驗，第2次參賽獲得亞軍。王翰揚今年50歲，為第4代茶農，與太太潘淑娟共同經營文平茶莊，經營茶園面積2公頃，因當年父母年邁，想要結束傳承已久的茶產業，決定返鄉接手，2018年曾獲亞軍，5年後再得佳績。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，評審委員針對外觀、水色、香氣及滋味等面項評分，最後進行品質描述與建議，並出具評鑑報告。今年9月11、12日製茶技術競賽條形包種茶組的茶師，分別來自北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣，進行2天1夜比賽。

農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐表示，冠軍茶葉外觀呈墨綠色、條索緊結、水色蜜黃清澈且明亮，茶湯細緻且濃稠甘甜，帶有梔子花及野薑花香，入口時散發出釋迦、荔枝等誘人果香。

農業局表示，新北市推動農業健康市，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，更與地方農會一起合作辦理特色茶比賽與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術。