2023技職亮點秀“ROBOT SHOW”亞東科技大學帶您體驗技職未來

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教育部委託臺灣科技大學主辦的「2023技職亮點秀 “ROBOT SHOW”智慧夢工廠」於9月16日至17日在士林科教館8樓盛大舉辦。此次活動旨在藉由展示先進的科技應用，從AI算法、IoT連接到虛擬實境技術，鼓勵學生和家長更深入了解和投身技職教育，探索其在未來智慧社會中的重要角色。

在這次的展覽中，臺灣科技大學和亞東科技大學共展出6件作品。兩校在技職領域中引領著先進的專業技術，共同的目標是培養出具備創新思維和實作能力的技職人才，為臺灣的未來做好準備。

來自亞東科技大學通訊工程系賴金輪副教授及護理系張玉梅副教授的團隊帶來了「虛擬實境型仿真人指導的復健系統」。此系統結合了虛擬實境技術和醫學知識，使病患在家中也能享受到專業級的復健訓練。這款產品展現了技職教育在醫療領域的潛在應用，將技術和專業知識結合，以求達到更好的療效。

該團隊也展示了另一作作品「驚嚇程度自動調控的VR恐怖遊戲」。該遊戲可根據玩家的生理反應自動調整驚嚇程度，確保玩家始終維持在生理可控的範圍內。這不僅是一項娛樂產品，也展現了技職學子如何結合科技和人性，創造出既有趣又人性化的產品。

電子工程系吳槐桂主任、王清松教授、蔣彥儒副教授以及陳暐迪老師領軍的團隊則開發「智能化復健預測評估系統」。透過運用人工智慧技術，能夠根據病人的復健數據進行精準評估，進而提供適性化的復健建議。這一系統不僅提升了復健效果，也提供醫護人員寶貴的資料，對未來精準醫療的發展具有重要的啟發。

來賓體驗這些作品後，對展出的科技產品相當好奇，對技職教育之尖端技術和創新思維深感讚許。亞東科技大學的創新醫療系統到的先進遊戲應用，讓我們看到了技職教育在科技、健康和娛樂等領域的廣泛應用。

此次的技職亮點秀還設有多種互動體驗活動。民眾可以與家人和朋友參與各種闖關任務，完成後還可以獲得特製的紀念品。透過這些活動，主辦單位希望觀眾能夠更深入了解技職教育的魅力，體驗其實用和創新的一面。

亞東科技大學黃茂全校長表示：「技職教育是我國未來發展的關鍵，希望學子能多了解技職課程，加強自身的專業技能，為提升國家競爭力做出貢獻。」

這次的“ROBOT SHOW”技職亮點秀提供了一個絕佳的機會，讓大眾更接近技職教育，感受其無限的可能性。臺灣科技大學和亞東科技大學同為技職教育的領軍者，將繼續攜手合作，培養更多的技職菁英，為臺灣的未來注入更多的活力。