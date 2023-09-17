金管會前8月開罰1.85億年增2成 大股東干政為最大單

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會今年前8月已開罰新台幣1.85億元，年增20.23%，已達法定預算數的56%。其中，金管會開罰的最大罰單，為中信金因大股東干政挨罰3000萬元。

根據金管會公布最新統計，今年前8月已開罰1億8541.5萬元，相比2022年同期開罰1億5422萬元，年增20.23%，若對照今年度違規罰款收入法定預算3.28億元，目前達成率為56%。

從罰鍰金額觀察，3大業務局中，以銀行局前8月開罰8289.5萬元最高，其次為證期局對證券期貨業及上市櫃公司等開罰5312萬元，保險局則開罰4940萬元。

銀行局前8月開罰8289.5萬元，年增32%，罰鍰件數為18件，年增8件或80%，雙雙較2022年同期增加。

金管會銀行局副局長林志吉分析，罰鍰件數增加的原因，主要是違反個資法規定的個案有增加，在罰鍰件數18件中占了3件；另不動產專案金檢相關缺失開罰案，同樣在18件中占了3件。

至於銀行局罰鍰金額年增超過3成，主要是今年有數件大案發生，包括中信金因大股東干政挨罰3000萬元、中信金子公司中信銀行因行員涉勾結詐騙集團的內控缺失挨罰2000萬元、中信銀因理專弊案挨罰1000萬元。

保險局前8月開罰4940萬元，年增6.7%，但開罰件數24件，反而年減18件或42.86%。金管會保險局副局長蔡火炎表示，原因在於今年大紅單有增加，舉例而言，中信金子公司台灣人壽因大股東干政遭重罰1000萬元。

證期局督導範圍包括證券期貨業及上市櫃公司等，今年前8月開罰5312萬元，年增17.73%，開罰件數為157件，年減4件或2.48%。

若進一步檢視，證期局今年前8月對證券期貨業開罰件數及金額雙雙較去年同期增加，對投信投顧業開罰件數及金額則呈現減少。

金管會證期局副局長高晶萍說明，金管會今年有針對國泰證券APP當機、康和證券違反公司治理等案件開罰，帶動金管會對證券期貨業罰鍰件數及金額往上攀升。

至於投信投顧業方面，高晶萍提到，2022年有瀚亞投信前投資長涉人頭炒股裁罰案、丹尼爾投顧多次將自有資金貸與他人裁罰案，導致比較基期較高。