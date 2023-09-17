中市稽查早餐店、傳統市場蛋品 累計144家業者無違規

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為讓民眾外出吃早餐、市場採買蛋品能安心，台中市食品藥物安全處17日兵分四路前往20家早餐業者及傳統零售市場的雞蛋批發零售業者稽查籃裝散蛋，尚未發現進口雞蛋；截至17日，食安處共稽查144家業者皆未發現違規情事。

食安處表示，早餐店買荷包蛋、水煮蛋，或前往傳統零售市場採購雞蛋是最皆地氣的民生日常。為避免進口問題蛋品流入早餐店及傳統市場，稽查人員利用假日前往多處早餐店（如弘爺漢堡、艾初早餐、a-bao 早餐向心店、Q Burge大雅店、拉亞漢堡海德堡門市、晨間廚房中清店等）、零售市場（如北屯市場、大雅市場、東興市場及向上市場等），查核雞蛋來源證明、蛋品儲存、販售環境及文件來源保存。

食安處稽查人員17日稽查20家業者，特別核對塑膠籃有無確實張貼「雞蛋溯源標籤貼紙」、保鮮日期是否逾期以及有無混充情形，並無發現違規情事。食安處自13日啟動「市售蛋品稽查專案」，查核賣場、超商、烘焙場域、餐飲店及校園團膳等場域，加上今日20家，共稽查144家業者皆未發現違規情事。

另，有鑑於其他縣市近日已查出液蛋業者以進口蛋冒充國產蛋的案例，中市府16日已進一步啟動第2波液蛋工廠專案擴大稽查，特別著重進貨來源廠商及有無混掺進口蛋產品標示不實的情形，預計在20日前完成全市12家液蛋工廠的稽查工作。

食安處再次呼籲中央有關單位，加速提供詳實的流向資料，以利各縣市透過加強資訊交流，聯手稽查護食安。另外，民眾如發現疑似問題進口雞蛋，可向台中市政府1999或食安處反映，將會派員前往瞭解，保障民眾食品安全。