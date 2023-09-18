日媒：中國當局要求國產電動車須用本國電子零件

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【中央社台北17日電】日本讀賣新聞引述多名消息人士透露，中國當局早在2022年11月就向其國內各大電動車廠作出內部指示，必須使用中國國產的半導體等電子零件，且訂定目標值，若未達標則可能受罰。

這項報導並直指，中國當局未來很可能將美國、歐洲、日本生產的半導體等電子零件，排除在中國國產的電動車外，目標則是完善其電動車製造的國內供應鏈。而此舉與其宣示的「高水平開放」相違背，且加緊將外企排除出本國的成長領域，

根據報導，多名消息人士透露，去年11月在一場邀集各大車廠參加的內部會議上，時任中國工信部高層主管作出「中國企業應使用國產零件」的口頭指示，並針對電動車所使用的半導體等電子零件，要求制定使用目標。若車廠未達標，則可能會受到處罰。

報導指出，中國工信部、財政部9月1日公布的「汽車行業穩增長工作方案（2023-2024年）」中，已提到建立供應鏈安全監管架構的政策。因此，預料中國當局未來將檢查車用的國產電子零件使用狀況，並建立汽車電池的認證制度。

一名駐中國的外交界消息人士表示，當時僅由官員作口頭指示，是為避免留下「排除外資」的證據。但透過工作計劃明確要求強化供應鏈的必要性，確保本國每家車廠都使用國產零件。

中國一家研究機構預測，2022年中國汽車零件市場規模為人民幣3.88兆元（約新台幣17億元），預測2028年可成長到4.8兆元。目前，美、歐、日製零件仍占據中國大部分市場，但中國車廠正藉由與外企組建合資企業吸收外國技術，以大幅提升本國技術。

這項預測認為，中國車廠從生產燃油車快速轉型至電動車的過程中，正努力建立一套不依賴外國零件、而能完全依靠本國產業鏈的系統，其中包括核心元件。

相關人士警告，如果中國車廠在電動車零件製造上展開強力競爭，美、歐、日廠商將失去國際競爭力。同時，中國未來的製造燃料電池汽車（FCV），也可能席捲全球市場。