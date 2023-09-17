蘇貞昌：陳吉仲還沒提辭職書 有人急放話非常惡劣

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（中央社記者陳俊華台北17日電）前行政院長蘇貞昌今天說，農業部長陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，非常惡劣；陳吉仲已被弄得身心俱疲，他要替陳吉仲加油。

媒體報導，陳吉仲因為進口蛋爭議，今天傳出請辭獲准。行政院對此沒有回應。

民進黨台北市立委參選人吳沛憶晚間舉行「和平保台．溫暖好政」施政願景說明會，由新北市議員戴瑋姍、卓冠廷擔任主持人，並邀請前行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、無黨籍立委林昶佐等人出席。

蘇貞昌晚間受訪時表示，陳吉仲到現在還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒有要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，這非常惡劣。

蘇貞昌說，陳吉仲是學者從政、勇於任事，為農民、農業做很多事，例如防止非洲豬瘟，至今都還平安無事；且為農民落實「三保一金」，大力推動農產品冷鏈以提高農產品產值，陳吉仲這些年，實在是辛苦了。

蘇貞昌指出，就以這次雞蛋問題來說，台灣進口雞蛋的國家發生禽流感，沒有雞蛋可以賣給台灣，加上受極端型氣候影響，雞蛋產量大幅下跌，一時調配不及；陳吉仲用盡努力，從其他國家進口雞蛋，因此沒有發生蛋荒，蛋價也未無限飆高。

蘇貞昌說，蛋價穩定後，農業部也沒有因雞蛋正常生產後，就把手上有的雞蛋全部釋出、衝擊蛋農。雞蛋寧可進口多一點，不要發生蛋荒、讓蛋價飆揚，這是正確的；但今天卻事後諸葛，反過來痛加批評，這就是「做到流汗、乎人嫌到流涎」。

蘇貞昌表示，他為陳吉仲不捨，也要為陳吉仲加油，希望大家多替陳吉仲加油，但老實說，陳吉仲現在已經被弄得身心俱疲。