政院證實陳吉仲曾請辭 但沒有准辭

近來進口蛋爭議不斷，延燒近半個月卻仍無法止血，外界紛將矛頭指向農業部長陳吉仲。對於17日傳出陳吉仲已多次表達辭意，並已請辭獲准，行政院晚間表示陳吉仲確實曾口頭向行政院長陳建仁請辭，但並無「請辭獲准」。

針對17日有媒體報導傳聞內閣人事異動一事，行政院發言人林子倫回應表示，關於近日進口雞蛋專案相關議題，農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施皆依法行政，但鑒於近期因各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊的困擾，陳吉仲確曾因此以口頭向陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。但陳揆認為，現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，並無媒體報導所謂於今日「請辭獲准」之情事，相關報導有誤，應予澄清。

林子倫表示，今年因禽流感及國際原物料價格動盪，導致國內雞蛋產量供需失衡，陳吉仲自年初起即展開多項行政措施，透過進口專案及輔導國內業者轉型等各種方式平衡雞蛋價格，打擊黑市炒作，也獲得相關成效。然而，對於社會疑慮之處仍應持續溝通說明，避免造成社會誤解，因此，陳建仁已請陳吉仲於下周四行政院院會，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告，而行政院也將準備完整資料，向立法院提出專案報告，期盼儘速化解社會疑慮，確保國人糧食安全及國內蛋農生計與權益。