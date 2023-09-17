UAW大罷工 特斯拉坐收漁翁之利

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美國汽車工人工會(UAW)破天荒對底特律三大車廠進行同步罷工，儘管最後結果尚不得知，但肯定的是沒有參與其中的電動車龍頭大廠特斯拉，反而能在這次勞資戰役中坐收漁利、成為一大贏家。

這次罷工是UAW企圖在傳統汽車轉型到電動車過程中，保護汽車工人利益不受影響的手段。通用、福特與Stellantis等三大車廠面對工會壓力，勢必要花費更多資金在人事成本上，相較之下原本在電動車領域就獨占鰲頭的特斯拉，卻因為沒有工會包袱，讓它在成本上比其他同業更具競爭優勢。

特斯拉執行長馬斯克今年3月曾揭露一項計畫，表示將善用自己優勢，把新一代電動車製造成本削減50％，然而這項深具野心的目標將藉由先進自動化、精益工程技術與其他改變等來實現。馬斯克這項雄心壯志也反映特拉斯可以利用較低的成本結構，與世界各地競爭業者大打價格戰，藉此提高銷量。

特斯拉7月公布的第二季財報顯示，即使進行大幅降價，獲利仍可增長20％；不過同時間福特卻因電動車部門出現重大虧損，而將放緩其產量成長。

根據業界統計指出，美國三大車廠的勞動力成本，包括工資與福利在內，估計每小時平均66元，至於沒有工會的特斯拉則只有45元。富國銀行更預估，若滿足UAW提出最初的加薪要求，三大車廠的每小時平均成本將拉高到136元。

Glassdoor估計，目前特斯拉技術人員的平均時薪為23到32美元不等，此外它最近在加州工廠發布的徵人啟事，表示期望薪資為每小時24到67美元，外加現金、股票獎勵與其他福利等。

專家認為，特斯拉工人雖然沒有工會為他們撐腰，但卻能夠欣然接受當前薪酬水準，答案在於他們能透過獲得股票選擇權作為薪資調整的途徑。特斯拉股價雖然最近幾年震盪激烈，但整體而言呈飛漲走勢，今年來股價更上漲一倍多，也讓公司許多員工一夜間成為百萬富翁。