中高齡朋友找工作 竹市連2場徵才活動有1210個職缺

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為協助產業徵才與民眾求職，新竹市政府結合勞動部桃竹苗區銀髮人才資源中心與桃竹苗分署新竹就業中心，於20日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓辦理「展售專員銀髮徵才現場職場體驗與面試活動」，21日則於東區區公所辦理「新竹地區無紙化徵才活動」，有求職需求的民眾可把握機會。

市長高虹安表示，為促進中高齡、高齡、二度就業婦女就業，市府近期舉辦高齡運動指導人才培訓就業促進系列課程、職業訓練課程及疫後改善缺工擴大就業方案等，協助提升高齡者職場實力，增加就業機會。

勞工處長黃錦源說明，9月20日下午1點30分至4點於新竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓登場的「展售專員銀髮徵才現場職場體驗與面試活動」，是市府與勞動部桃竹苗區銀髮人才資源中心首度攜手推出。展售專員需具備不怕生、開朗活潑且主動熱忱服務的特質，這方面銀髮族特別吃香。

現場將模擬食品區及非食品櫃位設置，讓民眾實際體驗工作場域、與人接觸及銷售樣貌，合適的求職者即可進行面試活動，歡迎有意參加者預先完成報名。

另，桃竹苗分署新竹就業中心9月21日早上10點至下午2點於東區區公所辦理「2023新竹地區無紙化徵才活動」，則是邀集力積電、煙波大飯店、太平洋崇光百貨等35家廠商、釋出超過1200個職缺。

部分廠商提供職務再設計、彈性工時等友善中高齡及高齡者的規畫，歡迎銀髮人才重返職場，再繼續發光發熱。

勞工處補充，職缺電子書已上網，更多相關活動資訊可上台灣就業通官網查詢，或電洽桃竹苗區銀髮人才資源中心03-5583456及新竹就業中心03-5343011。