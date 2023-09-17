華銀週末邀社福照顧民眾享受音樂

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華南銀行長期投入社會公益，積極落實社會共好目標，由上而下持續深化ESG永續治理理念，今年華南銀行再度攜手台灣優質生命協會於16日在新北市政府多功能集會堂共同舉辦「2023愛傳承關懷演唱會」，免費邀請弱勢團體及社福單位共賞經典歌曲，現場邀請到新北市副市長朱惕之蒞臨，華南銀行則由行政管理部經理賴龍興及北二區通路管理中心協理蔣純純率領志工團隊出席活動，期盼用音樂饗宴滋潤彼此的心，把愛與關懷的種子散播到社會每個角落。

華南銀行自民國101年起與台灣優質生命協會合作，十年以來，不僅挹注經費，還號召志工團隊，於全臺各地舉辦「愛傳承關懷演唱會」，邀請弱勢團體及社褔單位共襄盛舉。活動一方面提供資深藝人回歸舞台的機會，讓他們藉由表演傳遞正向能量，利用優美的音樂撫慰人心；另一方面，透過一系列精采表演與活動，讓弱勢孩童及年長者在志工團隊的陪同下，增添許多歡樂與笑容，將每一位員工心中的愛與關懷，永續回饋到社會每個角落。

為了讓愛延續、為愛發聲，華南銀行今年再度攜手台灣優質生命協會一連舉辦五場「2023愛傳承關懷演唱會」，聯手在地民間力量及公部門，將充滿生命力的音樂饗宴深入社區各個角落。最後一場於本(9)月16日由行政管理部經理賴龍興及北二區通路管理中心協理蔣純純率領志工團隊一行30多人，陪伴約 600位來自弱勢家庭的孩童及獨居長者，參加位於新北市政府多功能集會堂舉行之「讓愛發光、讓生命亮起來－2023愛傳承關懷演唱會」，表演節目精彩多元，現場歡笑聲不斷，獲得滿滿正向能量。

華南銀行多年來秉持「信賴、熱誠、創新」的經營理念，由內而外朝向永續發展ESG目標邁進，同時也以實際行動扶助社會中的弱勢族群，期待藉此喚起社會大眾的關注，持續散播愛的種子、傳承愛的力量，促使企業與社會共融共好，善盡社會責任，達成永續經營目標。