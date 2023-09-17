台灣櫻花發表2023新產品貼心智能設計再創廚衛新紀元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內廚衛龍頭台灣櫻花（9911）15日發表全系列新品，以智能科技帶給消費者更便利的美好生活。台灣櫻花陪伴無數家庭已超過45個年頭，不斷以消費者需求為根基致力研發創新產品，不僅深受消費者信任，同時也榮獲理想品牌、台灣精品與歐洲產品設計、美國謬思多項國外大獎的肯定，2023年台灣櫻花以「美好居家生活的創造者」為願景，發表除油煙機、淨水器、熱水器等涵蓋廚房與衛浴的創新產品，透過實用科技讓生活更加便利美好。

53％更近吸，極致淨化廚房油煙

廚房的料理時光，是家庭中的甜蜜日常，然而經常伴隨美味料理的廚房油煙，若沒有即時排出，不只影響空氣品質，長期更可能形成黏膩汙漬。台灣櫻花全新設計的「近吸隱藏系列除油煙機」，搭配自動升降進煙口，300mm的高度縮短排煙距離53％，在料理油煙擴散前即全面排除，維持室內空氣清新，且具揮手智能控制設計，手勢操作即可感應切換功能，徹底避免料理油汙沾染機身。

台灣櫻花新品瓦斯爐更打破傳統黑色印象，順應時下流行的明亮淺色系家居設計風格，以胭脂粉和奶油杏嶄新色系融合淺色風格廚房，且櫻花獨家雙炫火，不僅火力大又擁有一級能效認證，輕鬆拿捏各類料理火力需求。另外，為因應逐漸成長的無名火料理風潮，IH爐再添生力軍，以淺白時尚造型、8段溫度與8段火力設定精準控溫，讓美味輕鬆上桌。

而逐漸成為廚房必備家電的洗碗機，也在櫻花新品發表之列，自動開門功能徹底解決水氣回潮困擾，搭配符合台灣使用習慣的三層碗籃架與智能洗淨設計，全家輕鬆無憂享用美食。

智能顯屏 冷熱雙飲

滿足現代人講究生活品質，台灣櫻花也推出滿足各式飲水需求的冷熱雙溫淨熱飲，一機即可滿足淨水與加熱雙功能，無須複雜串接與大空間放置，搭配智能顯示觸控出水龍頭，大螢幕即時顯示三種溫度設定（泡茶、泡奶、泡咖啡）、濾心更換提醒與節能模式等資訊，操作簡單又方便。

淨化餘氯 每次洗澡就是保養美膚

在衛浴產品部分，櫻花「美膚沐浴熱水器」擁有業界首創的淨氯X抑垢X熱水器專利複合技術，提供母嬰級的呵護。嚴選日本淨氯潔淨石有效淨化餘氯舒緩敏感性肌膚刺激紅腫，讓日常的沐浴晉升為保養，洗出水潤原生肌。除了淨化餘氯，美膚沐浴熱水器也具備抑制水垢的功能，FOF原水式抑制避免鈣鎂離子結合形成水垢，輕鬆維持浴室清潔亮麗。

智能整合服務，SAKURA iCare服務更便利

為了帶給消費者更完美的產品體驗，台灣櫻花不僅持續致力產品創新，「終身永久服務」的承諾更是櫻花的品牌使命。目前櫻花服務全面升級成智能便利的「SAKURA iCare」，只要掃瞄機身QR code，即可登入產品享受完整服務內容。包含一鍵登錄、服務申請、DIY狀況排除、使用手冊、活動報名與查詢，都可輕鬆即時彈指掌握。