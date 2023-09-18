股市投資就像務農 不會略過任何季節

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農夫不會略過任何季節

我像農夫一樣地投資，所以我是個「股市農夫」，投資方式則是「農心投資」。農心投資是什麼呢？我會經過深思熟慮選出投資標的公司，如同農夫只揀選好的種子；我會慎重選擇投資時機，恰似農夫會挑時間播種；我會和我投資的公司交流合作，並給予關照、支持、鼓勵和鞭策，就像農夫每天到田裡照顧農作物一樣；最後，必須按照農事計畫，在適當的時機收穫。以上就是我的股市投資完整流程，其餘技巧都和投資成功與否無關，沒有太多意義。

首先應關注的是豐富我們日常生活的產業，從中找出占主導地位的公司。有時候，我們會經由產品或服務找到一家公司。

當發現那樣的公司時，可以先小額買入股票，但切記不可一次大量購買。買進以前，須檢視一些基本數據，像是總市值、營業額、淨利、現金流等。當然也該掌握業績、財務狀況、資本現況等項目相對市場估值（valuation）的情形，但這些都只是基本功而已。想要完全了解自己想種的種子（公司），需要歷經更多的過程和時間。正式研究公司前先買些股票的原因在於可以加強對公司的關注。你認為心思會跟著錢走嗎？就我的經驗，買進個股後如果股價下跌，我反倒會更認真研究那家公司。

少量買進股票以後，我會開始漫長又不停息的研究。不僅要拜訪公司，還會致電股票負責人或熟悉該公司的外部人士尋求諮詢。同時也會詢問競業對手，以及拜託分析師或基金經理人評估。我選擇的公司多半不被媒體關注，也不會包含在證券公司分析報告中，往往只能親自奔走確認。為了掌握正確的資產狀況，我經常拿著產權謄本，實地考察公司所有土地或房地產，並走訪不動產事務所或附近的餐廳詢問公司評價。

短則二、三年，長則四、五年，我都以這種方式摸索研究，全面審視想投資的公司。假如這段期間覺得可以著手投資，便漸漸提高金額。反之，如果覺得不怎麼樣，會立即撤回投資。逐步提高投資金額的過程中，確信這是一家好公司時，才大幅增加投資金額。但接下來仍要持續觀察溝通，不能怠惰。當我投資的公司如預期成長，收益變好的時候，就會在起初設定的目標股價賣出，結束這次投資的週期。

如果個別細看每個案例，其中細節會更加複雜多元，不過大致上這就是股市農夫的投資週期。整體週期平均落在四至五年間。假如預期其價值能持續上升或公司有投資的必要性時，也有可能持有超過十年以上。由此可見，我的投資算是偏長期的投資。

用幫助他人克服危機的想法買入，用分享利潤的心意賣出

每到初冬，農家的柿子樹上總會留下許多沒摘的柿子，以前的人稱之為喜鵲飼料。人類長久以來都像這樣，到處留下一點食物，不讓鳥禽在豐收的季節挨餓，因為我們深知共存共榮是維持幸福生活的祕訣。

我多次強調股市投資不能著眼在交易，但投資的開始和結束總免不了買賣。每當這個時候，我都會盡可能用分享喜鵲飼料的精神，以共好的心態完成交易。我會這麼做並不是因為自己尚有餘裕，而是為了促進互利，使市場更健全，讓更多人可以分享利益。

像個農夫一樣投資的我，會於充分鑽研公司二、三年後開始投資。因此，買股的當下我都會先預設目標價，一旦達到就賣出。假如公司前景加倍看好，才保留持股。決定是否繼續投資公司的關鍵永遠是公司的成長性，而不是股價的漲跌。偶爾股價在短期內過度成長且超越預期標準時，我會認定該股已涉及投機情緒而賣掉。

有時候，股價持續原地踏步並非壞事。此時我會持續不斷買入，同時繼續研究，以提高信心。如果想買股價變動不大、成交量也不高的公司個股，需要耗費許多時間，這種狀況下，買得稍微貴一點也無妨。公司有難而股價下跌時，當作幫助公司，而不是搶便宜買進。想著反思拋售股票的投資人立場，買在稍微高一點的價格也沒有關係。

投資的公司按照預期成長，股價跟著上漲時，我會在達到高點或肩部之前就把股票賣掉。有時，這是為了將資金移轉到已經研究確認過的其他被低估公司。不過，無論是哪種原因，我通常不會等到高點才賣。因為當我賣在高點，就代表有人以同樣的高價被套牢。

有人買下高價股票，進而產生損失，並非好事。那些覺得自己被某人傷害的人們將產生受害者情結，視股市投資為無情的賭場，離開市場不再回頭。雖然我能從中獲利，但應該和他人共享，為他人設想。這樣一來，不但能活化整體市場，更能傳遞股市投資擁有希望和值得引以為傲的概念，使更多人願意為公司提供資金，產生理想的投資文化正向循環。

不要因為別人的田地，毀了自己的田地

股市投資時，最該注意的一件事就是心志動搖。貪念和恐懼、嫉妒和猜忌這些情感，動不動就會席捲而來。或許是因為如此，很多人強調，股市投資中修身養性的重要性占了八○％。必須隨時保持冷靜，習慣於按照原訂的原則和計畫行動。想要像個農夫一樣地投資，務必每天重複既定作業，不受情緒影響，默默地落實計畫。

從容地學習研究股市的同時，如果能夠完全掌握公司的內在價值，就不會過度在意短暫變數造成的股價波動，但很多投資人都做不到。股價延續幾個月的橫盤時，人心會如何轉變呢？買進個股時的信心逐漸減弱，甚或無法冷靜等候，焦慮地直接賣掉。股價下跌的話就更糟糕了，開始感到不安，認為﹁出事了﹂。假如重新確認後沒有發現任何問題，只是供需或外部因素導致的下跌，投資人應將其當作低價買進的機會，但這並不容易。

羨慕和嫉妒同樣也是股市投資中常見的情緒。投資往往會牽涉到專注和放棄的藝術。如果有選擇的事物，就有更多沒選擇的事物，沒有人可以得到全部。然而，當您投資的個股一動也不動乃至下跌，其他個股卻連日大漲、甚至漲停時，勢必會出現賣掉持有個股、改買其他個股的念頭。您將受到那支股票的誘惑，想透過它獲利，賺更多錢。但是，您對這支漲停的股票並沒有做過功課。通常這種個股都是因為題材，也就是暫時性的謠言、政治話題，甚至是有人操作才有所震盪。原本是為了賺錢才買所謂的飆股，卻總是在買進後立刻轉跌，轉瞬間連認賠殺出都來不及，只能被套牢。

仔細想想，羨慕和嫉妒其實可以是鞭策自己的良好心理動機，問題在於這類情緒過於強大，一旦淪陷，理性的思維極易被蠶食。

想要做到不失敗的投資時

我作為股市農夫投資時，總結出十分明確的「不會失敗的股市投資三要點」。

第一點，必須具備所有權意識，把自己投資的公司當作自己的。如此一來，遇上困難時便能果敢投資，也能在股價波動時保持冷靜且毫不畏懼，一心一意專注在公司的潛力。

拜便捷的交易工具所賜，現在只要動動手指頭就能買賣股票。或許因為如此，投資人本身如果沒有一套明確的標準，便很容易陷入跟風買賣。此外，還很容易淪為傀儡，被隨心所欲控制股價的主力操縱。

我們就算只是想買一支筆，也會先比較哪個品牌比較好，查看價格是否得宜，試著寫寫看，確認好不好用。購買家電用品或車子、房地產時，也會利用線上和實體搜尋資料，親身體驗或試用各種商品。

唯獨買股票的時候，總是顯得衝動和盲目，只憑零散消息就輕易按下買入鍵。但投資究竟由誰全權負責？當然是投資者本人。所有的決定都是自己的選擇，不該做出選擇後再來抱怨受騙、被陷害。

第二點，必須經常陪伴自己投資的公司，與之交流。

雖說要長期投資，於買進股票後放著不管並不是正確的投資方式。過程中需要騰出時間和公司溝通並多加檢視，以掌握公司整體經營狀況，防範可能遇到的風險。

股市投資就如同化身一家公司的經營管理者，參與經營的行列；理應和自己經營的公司溝通，思考討論公司未來的方向。不斷和投資公司交流，也能夠逐步強化投資人本身的能力，提高未來成功的可能性。

與投資公司交流的方式有很多種。您可以透過市場調查數據或業界資訊等觀察周遭，或透過競爭對手再確認自己投資的公司是否維持著主導地位。從競爭公司獲知的資訊總是助益良多，因為拚命想上位的第二名公司往往更清楚第一名的強項和弱點。另外，還有很重要的一點，便是要時常接觸和隨時查看相關資料，掌握公司現況。身為和公司同行的投資人，這是基本的態度，同時也是調整投資時間的重點流程。

第三點，必須以閒置資金和時間投資。

投資公司的成長週期最短需要二、三年，長則五年以上，代表這段期間資金將被綁住。「綁住」聽起來可能有點負面，不過只有投入時間，才能取得自身想要的報酬。

假如不是閒錢，而是使用急需的金錢或貸款投資的話，虧損時恐懼感易被放大。當收益未達預期，心理壓力也會很龐大。股價終究會和公司的表現同步，最後向公司績效靠攏。然而股市有太多的人參與其中，並不是所有股票都能吸引人們的目光。

儘管公司竭盡所能，要取得可觀成果仍須花點時間。已提升的公司價值要反映在股價上同樣耗時間，期間參差的噪音等因素會使股價上下震盪，投資人的心理以及供需關係也會影響股價。想要克服這些變數，使股價臨近公司價值，絕對需要時間。

很多人說一開始投資的那筆錢很難籌措。想要準備起步資金，在一定程度上必須勒緊褲帶，撥出錢來投資，僅用剩餘的金額過活。不過，您若選擇花掉這筆錢，錢就沒了；但若是選擇投資，錢會增加。農夫就算再餓，也不會吃掉種子。一袋種子的確能溫飽幾餐，卻必須放棄來年耕作後可以得到的幾十袋幾百袋果實。起步資金也一樣，只要好好節約，到處都能省下一筆錢。

既然如此，我想各位不妨建立一個目標，期許自己這輩子成為某個公司的大股東。總市值一千億韓元（約合新台幣二十五億元）的公司，持股若要達到五％以上，大概需要五十億韓元（約合新台幣一．二五億元）。儘管金額高昂，看似不可能實現，但事實並非如此。如果細心研究穩定成長和配息的公司，並於成長週期投資，將能享受到複利的魔法。