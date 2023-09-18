毫無疑問，相比貧窮，智者在富有中能展示更多的品格。貧窮只為一種美德提供空間，那就是不向貧窮低頭、不被貧窮壓垮，但節制、慷慨、勤奮、嚴謹和崇高卻都是在富裕中方能體現的德行。對智者來說，天生矮小不會令他自艾自憐，但他還是會希望自己威猛高大；體弱多病、眼睛失明，他也會意志堅定，但他還是會希望自己身強體壯，即便知道自己擁有比身體更堅強的東西；他能忍受健康不佳，但還是會希望自己健康。有些東西，雖然與整體相比微不足道，失去也不會影響其優秀的本質，但卻會對源自美德的永恆快樂有所幫助，就好像拂面的清風會讓水手心曠神怡，陰冷的冬天突然放晴，暖融融的陽光會讓眾人歡欣鼓舞一樣，財富也會令智者愉悅。此外，智者中還有一群人—我是說我們這個學派的思想家—雖然認為美德是唯一的善，但並不否認那些被稱作「無關緊要」的東西也有內在價值，而且其中一些比另一些更可取。換句話說，在我們看來，有些無關緊要之物沒有可取之處，另一些卻不乏可取之處。因此，不要弄錯了，財富絕對屬於其中的可取之物。「這麼說的話，」你說：「我們對待財富的看法完全一致，你又憑什麼嘲笑我？」想知道我們在這個問題上的差別嗎？就我而言，如果財富從身邊溜走，它不會帶走除自身以外的任何東西，可是如果財富離開你，你就會目瞪口呆，好像自己的一部分也被帶走了；在我眼中，財富占據一定的位置，但在你看來，它占據了最重要的位置。總而言之，我擁有財富，你被財富擁有。

別再說哲學家不能擁有金錢了，沒人要求智者必須貧窮。哲學家可以擁有無窮的財富，但那絕不是從別人手上奪來的，不會沾染他人的鮮血，而是在不傷害任何人、不摻雜任何卑鄙交易的前提下獲得的，且支出的方式和獲取財富的方式一樣體面。除了心術不正的人，相信任何人對此都不會有什麼怨言。人可以盡情積累這樣的財富。如果這些財富大家都想要，但又沒人能說裡面有本應屬於自己的東西，這就很值得驕傲了。人不需要故意丟掉命運女神的饋贈，透過正當途徑取得遺產不用臉紅，也不值得誇耀。不過，如果他願意將豪宅的大門向外人敞開，邀全城百姓來觀賞這些財富，還敢當眾宣布「如果覺得這裡面有自己的東西就直接拿走」，那他願意為此誇耀一番也無妨。如果一個人能說出這樣的豪言壯語，之後財富還不見減少一釐，那他無疑是富有而偉大的人！我的意思是，如果他能夠毫不畏懼、心懷坦蕩地接受眾人的檢閱，如果所有人都沒能在他的財產中找到任何可以說是自己的東西，那這個人就能在公開場合做光明磊落的富人了。智者不會讓一丁點不義之財溜進家門，也不會將命運女神的饋贈和美德的回報拒之門外。為什麼要拒絕命運的慷慨？ 打開雙臂歡迎財富吧！ 他不會炫耀，也不會藏著掖著，前者愚蠢，後者膽小。因為膽小，他不得不將這些美好的禮物藏進口袋。

當然，他也不用將財富趕出家門，要不他該說什麼呢？難道要說 「你毫無用處」或是「我不知道該如何使用你」嗎？

雖然能徒步走完一段路途，但他更願意坐馬車前行；能接受貧窮，但他更願意富有。他擁有財富，但明白金錢無常，隨時可能消失。他不會讓金錢成為自己或他人的負擔，還會施捨財富—怎麼，你現在豎起耳朵了？連口袋都準備好了？他會將財富分給好人以及未來會成為好人的人。他會深思熟慮、精挑細選，之後才會像要牢記財富來龍去脈的人一樣送出財富。送出需要公正充分的理由，給錯人只會造成可恥的浪費。口袋裡的東西可以贈予他人，但口袋不能有漏洞，傾囊相助可以，疏忽遺漏不能。