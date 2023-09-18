台積電遭全面性修正 高盛亮刀後曝多空前景

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高盛證券對台積電資本支出預期 圖／美聯社

台積電向供應商推遲先進製程設備交付傳聞四起，台積電ADR於15日大跌2.43％，美股同步重挫，台股18日開盤壓力重重，法人圈高度戒備。高盛證券則下修台積電2024年資本支出預估值約一成，但強調依舊看好權王後市。

外資圈人士說，美股15日下挫影響不小，台股18日開低在所難免，下半場就看市場消化利空速度夠不夠快，季線16,836點是季底作帳防線，短線宜提高警覺。

外電報導，台積電已通知包含艾司摩爾（ASML）在內的主要供應商，推遲對先進晶片製造設備的交付。美系外資分析師說明，此消息一開始並未引起台積電股價大幅動盪，15日甚至因富時台灣指數系列成分股調整影響，尾盤台積電股價還急拉8元、終場收在558元，寫8月下旬以來新高；據此推敲，台積電ADR的下跌與美股四大指數重挫關聯較深。

高盛證券指出，終端需求復甦進度慢於預期，因而下修台積電的營收與資本支出估計值，包括晶圓代工龍頭台積電乃至聯電，皆可能推遲產能擴張放量的時間表，並且將設備資源調配得更有效率，來降低2024、2025年的資本支出。

高盛證券估計，台積電2023年資本支出約維持在316億美元、並無調整，但因研判需求復甦並不明朗，台積電很可能放慢以先進製程需求為主的設備採購步調，取而代之的是把部分台灣的設備轉移到日本、美國等海外生產基地使用，因此，高盛對台積電2024年資本支出預期由280億美元降至250億美元，形同較2023年大減21％；至於2025年資本支出則從360億美元調整至350億美元。

另外，高盛證券亦同步下修台積電3奈米製程的產能利用率，2023、2024年分別由40％、71％，降至36％、65％，2025年的預期維持78％不變。3奈米製程在2024、2025年的產能，也從每月8萬、9萬片，調整為每月7萬、8萬片。

經過資本支出、產能利用率、3奈米製程整體產能、營收與獲利等預期的全面性修正後，高盛證券連帶將台積電推測合理股價從700元，降為668元，上檔空間約2成，依然維持「買進」投資評等。高盛強調，台積電憑藉技術領先與非凡的執行力，使其比同業具備更佳的產業地位，得以掌握未來長期大趨勢，特別是在5G、AI、高效能運算（HPC）與電動車等領域；隨台積電新策略更注重海外擴張，將有助化解外界對地緣政治的擔憂，並支撐股價表現。