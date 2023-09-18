史上最高層級 美商務部副部長訪台 談資安合作

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美國商務部副部長兼國家標準與技術研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E.Locascio）今（18）日起訪台三天，成為美國商務部史上最高層級訪台官員，此行將拜會總統府、數位部、國科會和經濟部，並與數位部就資安進一步洽談合作。

美中科技貿易戰方興未艾，美國商務部長雷蒙多上月才訪問大陸，據了解，美國此刻派出具科技、資通背景的商務副部長訪台，突顯台灣關鍵又敏感的角色。NIST表示，羅卡西奧此行主要是率領13家美國資安公司訪台，預計將了解台灣先進的資通訊（ICT）安全與對關鍵基礎設施的保護機制，以利促進雙邊合作。

據悉，羅卡西奧不僅是美國商務部訪台最高層級官員，美國去年公布《晶片法案》、希望確保美國在下一代半導體技術方面處於領先地位，及將半導體製造業帶回美國等政策，羅卡西奧帶領的NIST都扮演重要角色。

知情人士指出，羅卡西奧這趟是亞洲巡迴拜會之旅，罕見地首站就選擇台灣，預計會先拜會數位部，顯示雙方對資安防禦的決心。涉外人士也表示，NIST在美國是相當重要的機構，負責制定技術標準與規範，這次來台的訪團近10人，各單位對於具體行程相當保密，預計首日將依序拜會總統蔡英文、數位部等，另外還會擇日拜訪經濟部、國科會等部會。

實際上，數位部政次闕河鳴今年4月曾率團赴美，參加全球最大且最重要資安會議RSA，當時就與NIST進行首次雙邊會談，交流美國資安標準制定與資安防護機制等發展，並觸及國防採購資安標準，討論台灣企業如何採用美國關鍵國防供應鏈標準，這次羅卡西奧訪台，也被解讀為「回訪」。

據悉，數位部長唐鳳將在18日接見羅卡西奧，資安院、資安署也會派員與會，雙方將就美國資安標準制定及資安防護機制發展方向做討論，並在供應鏈的安全上做進一步探討，包括雙方對國防或其他產業的資安規範要一致，未來雙方採購上就不需重新認證等議題。不過，數位部對此表示沒有評論。