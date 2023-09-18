美汽車業大罷工 勞資重返談判桌

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備受全球市場關注的美國汽車工人工會（UAW）大罷工，17日進入第三天，雖然底特律三大車商裡的通用與福特宣布裁員來對工會施壓，讓其16日恢復跟資方談判，但目前仍未看到有和解跡象。

UAW表示，與福特就新勞資合約進行「相當有建設性」的討論，但並未透露細節，跟通用則是進行部份小組委員會談判。克萊斯勒母公司Stellantis則願意把調薪幅度跟通用、福特看齊，並在18日恢復談判。

Stellantis提出，在四年半合約裡提高20％薪資，當中包含立即調薪10％，跟通用和福特條件相同。但UAW先前要求車商，在截至2027年合約裡調薪40％，包含立即調薪20％，並提出每周工時縮短至32個小時，以及為退休者提供醫療福利等多項訴求。

本次UAW發動約1.27萬名工會成員，針對三大車商在不同地區同時發動大罷工，這跟過去鎖定單一車商發動罷工的策略不同，為數十年來最具有目標性的勞工行動，讓外界難以預料這次罷工行動對三大車商所造成的衝擊。分析人士指出，由於現在汽車製造商的各個廠房分工明確且互相連繫，只要一個廠房缺乏零件，就會拖累其他廠房的生產速度變慢，甚至會被迫停工。

對於UAW採取不同以往的策略，通用和福特在15日宣布考慮各自裁員600人和2000人。雖然這兩家車企強調，遭裁員部門並未參與這次罷工，但外界咸認為，這是車企逼迫工會恢復談判的施壓手段。