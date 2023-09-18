搶攻金九銀十 陸車市補貼措施喊衝

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為拉抬經濟，大陸全力拚消費，各地方政府正鎖定傳統汽車銷售旺季「金九銀十」衝刺，深圳、上海等主要城市更大力度頒布提振與補貼措施，力求短期內提振車市銷量。

近期大陸多地陸續頒布鼓勵購車新規，上海14日調整汽車補貼細則，涉及新舊車認定、補貼範圍等以促進消費。深圳15日印發促進消費措施，支持老舊汽車更新消費、加大新能源車推廣與二手車交易。廣東省在9月初也頒布擴大內需方案，表示要改良汽車限購政策。另外北京、吉林、湖南等多地都有改良汽車購買限制與新能源車補貼等措施，如吉林市據悉將發放人民幣450萬的消費券用於購車。

綜合陸媒17日報導，中國乘聯會祕書長崔東樹表示，地方鼓勵汽車消費政策較直接、有針對性，發放消費券或給予置換補貼能加速潛在消費需求，短期可望大幅拉動銷量。報導稱，不僅地方政府，品牌車廠近期也密集公布新促銷方案，搶攻「金九銀十」商機。中秋與「十一」的連續長假也助攻車市，乘聯會表示，受益9月底長假的高速公路免費、駕車出遊潮，預計會有一波私人購車潮。

但崔東樹表示，雖然有「金九銀十」的良機促銷，惟目前對全年汽車銷量預期仍保持謹慎，主因是普通消費者購買力不強，加上主流合資品牌銷量亦不夠強，因此保持對全年新能源乘用車銷量850萬輛、乘用車銷量2,350萬輛的預期。此前大陸政府工作方案披露，今年汽車銷量目標在2,700萬輛左右。

能否穩定燃油車銷量亦是本輪政策重點，報導指出，去年和今年上半年大陸刺激車市措施主要偏新能源車，但如今有不少政策將燃油車涵蓋在內，給予和新能源車一視同仁的補貼。