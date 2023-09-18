Fed此波升息循環高盛推測已結束

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市場對美國11月利率動向押注

國際投行高盛16日發布最新報告指出，美國聯準會（Fed）11月例會不太可能調升利率，且本周9月會議（19～20日）可能上修美國經濟成長預測。市場普遍預期Fed的9月利率政策將按兵不動，高盛更認為美國此次升息循環已結束。

高盛策略師在報告中寫道：「到11月時，我們認為就業市場可能進一步平衡，通膨方面持續傳出好消息，這些因素將使得聯邦公開市場委員會（FOMC）更多官員決定放棄今年最後一次升息。」但高盛也預測，Fed本周例會後發布的利率點陣圖將顯示，「官員會以10比9的微弱多數預期仍會再次升息，那怕只是為了保留政策彈性。」

高盛策略師表示，若通膨持續降溫的話，2024年Fed可能會逐步降息。高盛亦表示，Fed官員20日更新經濟預測時，可能將美國今年經濟成長預測從1％上調至2.1％。高盛亦預估，Fed將把2023年失業率預測下調0.2個百分點至3.9％，核心通膨率預測下修0.4個百分點至3.5％。

據芝商所FedＷatch最新聯邦基金利率期貨的變動顯示，投資人目前押注Fed在9月份按兵不動的機率高達98％，升息一碼的機率僅2％，至於11月會議（11月31日～12月1日）利率不動的機率超過72％。

目前Fed的9月利率按兵不動幾乎已成定局，但分析師對於11月是否升息看法分歧。若就業市場與整體經濟降溫，帶動通膨持續回落，加上消費支出轉疲或銀行持續緊縮信貸等因素助攻，Fed今年便可能維持利率不變。要是通膨數據不降反升，Fed恐面臨更大升息壓力。