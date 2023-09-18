央行Q3升不升息？金融業最新共識出爐

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央行第三季理監事會議利率與匯率情勢調查

市場預期21日凌晨美國聯準會（Fed）將按兵不動、暫停升息，但11月是否再升息仍有變數，當天下午我中央銀行也將無縫接軌舉行第三季理監事聯席會議，做出最即時的政策因應。根據本報對金融業者的問卷調查顯示，一致認為央行將續按「升息停止鍵」，這波緊縮逐漸終結。

金控主管表示，我8月消費者物價指數（CPI）回升至2％以上，屬短期因素所致，觀察核心CPI仍呈下行趨勢，且Fed這次可望維持利率決策不變，加上景氣燈號亮出連九顆藍燈，預計央行將維持利率政策不變。芝商所FedWatch工具顯示，目前交易商幾乎全押注Fed這次不升息，但官員近期談話對再次升息仍語帶保留，何時正式停止仍不確定。

據本報調查結果，金融業者看法一致，全數認為央行將延續第二季停止升息步調，政策利率「連二凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率將維持在1.875％、2.25％和4.125％。

公股銀認為，據美國7月經濟數據表現，專家普遍估第三季GDP季增落在2％～4％，高於IMF預估，但第三季強勁增長的背後，主要是暫時性因素，第四季消退後，不排除終止連五季大於2％的強勁表現。近期美國通膨數據大致符合市場預期及聯準會官員態度，有4成到5成預期年底前會升息1碼（0.25個百分點），明年6月將降息1碼及9月、11月各再降息1碼，明年底利率降至4.75％～5％區間。代表美利率高原期將維持半年的平坦狀態。

銀行業主管指出，台灣今年經濟表現疲弱，雖下半年因傳統旺季推動需求緩步回暖，但出口衰退情形改善，主要還是基期效應所影響，多數廠商反映未來訂單能見度不高，加以大陸經濟復甦表現仍疲弱，未來國內經濟如期復甦的不確定性仍高。且預估核心通膨壓力於第四季將有紓緩跡象，年底前CPI可望落至2％以下，加上經濟復甦前景不確定性高，央行態度將傾向保守觀望，維持政策利率不變。

另央行房市管制措施，調查結果顯示，金融業者全數認為暫時不會退場，後續要看「平均地權條例」修正案、囤房稅修法的效果，央行將觀察房市交易價量變化，才會考量逐步退場的時機。