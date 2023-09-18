總統大選年經驗 房市交易多呈量縮

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歷任統總大選房市量價變化

總統大選熱度提升，不少市場人士將選舉視為影響房市買氣的變數之一。從過去六次總統大選經驗顯示，大選年房市交易量有四次較前一年量縮，而房價則是每屆攀高，三位總統陳水扁、馬英九、蔡英文任內，國內房價各有22％、39％、89％的漲幅。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，觀察2000年至今六次總統大選後的房市變動可以發現，不管是否歷經政黨輪替、金融海嘯等全球性的經濟大利空，還是政府強力房市管制措施，除了2000年～2004年間以外，其餘五次大選房價均較前次明顯上揚，反映20年來台灣房市多頭帶動資產的快速增值。此外，每次選後政府為積極求表現「拚經濟」，多會加碼建設與救市。

無論以國泰房地產指數、信義房價指數來看新案及中古屋房價，蔡英文第二任任期房價漲幅分別達55％、36％，漲幅幾乎為歷屆最高。

不過，總統大選年交易量則是普遍較前一年度量縮，近六次大選僅有2004年、2020年二次例外。陳傑鳴表示，畢竟選舉屬不安定因素，加上兩岸關係長年來都處於緊張態勢，在選舉年特別容易因風吹草動而影響人心。

陳傑鳴指出，近三年全台房價普遍上漲3成～5成，房價已在歷史高點，加上目前全球QE印鈔狀況不再，房貸利率也上漲不少，政府更陸續推動各項房市控管措施，包括「房地合一稅」、「實價登錄2.0」、「預售屋禁轉」、「限貸令」、「囤房稅2.0」等，明年選後房價要複製過往經驗，出現大漲機會微乎其微。

今年房市在升息、平均地權條例修正案上路等因素影響下，交易量能已明顯受到壓抑，全年建物買賣移轉棟數可能低於29萬件，回到歷史低檔區；明年有大選及政治新局，估計對買氣衝擊不會再繼續擴大，與今年持平的機會較大。