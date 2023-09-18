鎖定幼兒園 台中建商百億獵地

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近三年建商收購台中幼兒園相關交易

大型建商掀幼兒園購地潮！近三年包括聯聚、寶輝、寶佳、惠宇、海悅等建商爭相收購台中幼兒園房地，合計砸下近百億重金、購入房地逾7,000坪；光今年來就有富宇、惠宇兩家大型建商，合計斥資48.3億元、分別收購北屯區與南區的幼兒園案例。

而幼兒園在「地坪廣大、地段出色、整合容易、融資方便」等四大優勢加持下，已成為建商熱門的獵地目標，購地價碼亦屢屢刷新區段的地價高標。

例如今年4月份，台中市南區占地近千坪的私立「中山幼兒園」房地，被惠宇建設相關自然人以8.31億元收購，換算每坪土地單價達88萬元，成為南區「番婆段」的新地王。

隨後在今年8月份，遠雄建設也發布公開資訊，將2020年起陸續整合、位於北屯區崇德路上的原「愛子幼兒園」北屯總校等周邊房地，以總價40億元，賣給了富宇建設及自然人，土地面積廣達2,324.4坪，換算每坪地價逾170萬元，亦刷新所在的「平田段」單價新高！

根據房仲業者彙整發現，連同今年的兩起幼兒園收購案例，最近三年來，台中市區還有永安幼兒園、大都會幼兒園、今日幼兒園、田納西幼兒園等，至少11起的幼兒園相關房地交易案，且買家大多具有建商背景。

其中，西屯區「永安幼兒園」房地，由聯聚建設集團旗下的理仁建設收購；而聯聚建設也斥資14.45億元、購入七期國家歌劇院首排的「大都會幼兒園」房地；寶輝建設也砸下約15億元，購入西屯區「田納西幼兒園」等房地。

而這些被收購的幼兒園房地，多半都坐落在西屯區、南屯區、北屯區等三大房市交易熱區的精華地區，顯示成熟鬧區的幼兒園，在建商眼中別具吸引力。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建商搶購精華區的幼兒園土地，一來是因為鬧區土地資源稀少，二來是這些幼兒園附帶高屋齡建物，符合危老重建的條件，在融資上更具彈性，加上危老重建可爭取容積獎勵。