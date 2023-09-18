Fed曖昧外資不挺！新台幣、美元Q4預估走勢曝

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美國聯準會（Fed）9月預期將暫停升息，但最後升息時間點仍不明朗，美元續獲支撐，多頭續航力不減，觀察外資近期偏匯出，新台幣匯率9月貶破32元整數關卡，後續在此價位上下盤整。

根據本報對金融業者的問卷調查，對第四季新台幣匯率的看法，有62.5％預估落在31.5元～32元之間整理，另有25％認為將站穩32元價位，代表Fed升息未終結之前，新台幣將續偏弱格局不變。

本報調查結果顯示，金融業者僅12.5％估計新台幣第四季將回升至31～31.5元區間，多數的62.5％估計將持續在31.5元～32元之間盤整，25％認為會落在32元價位。業者主要看法認為，Fed升息未正式告終，且缺乏外資熱錢助攻，第四季反彈不易，但應不至於一路狂洩。

金融業者對新台幣第四季震盪幅度，看法也同樣分歧。調查結果顯示，12.5％推估波動幅度將達9角以上，大多數的37.5％認為波動會在7角～9角，25％估計在5角～7角之間，認為波動幅度僅3角～5角或3角以內的業者，也均為12.5％。

匯銀主管表示，就目前市場相對較主流的看法，9月Fed應會暫停升息，就算11月再次升息，這波升息循環也是「強弩之末」，一旦確立升息停止後，第四季尾聲美元將開始逐漸走弱，有利非美貨幣反彈，但美元走軟也並非大舉下殺，畢竟利差因素仍在，美元應該就是緩貶走勢，反應在新台幣第四季就算回升，也應是緩步上揚格局。