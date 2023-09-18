台美貿易二階談判 APEC登場

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台美21世紀貿易倡議已於8月中在美國完成第二階段首次實體談判，行政院高層透露，今年APEC經濟領袖會議將於11月中在美國舉行，屆時行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中有望與美國貿易代表戴琪當面確認談判進度，加速第二階段議題簽署。

歷時一年，台美21世紀貿易倡議於6月完成首批協定簽署，並於8月在華府展開第二階段首次實體談判，觸及農業、勞動與環境等議題。剩下四個議題，包含數位貿易、國營事業、標準、非市場政策及做法，則列在第三階段談判。

據透露，首次實體談判主要是「觀念改變」的開始，還沒有進到實際執行狀況討論，目前雙方正就優先議題（農業、勞工、環保），各自檢視國家的法律和規範，並與相關利益團體溝通。

就勞動部分，先要了解雙方在勞工權益上的實際作為，接著才能賦予文字上共同的定義，舉例來說，台美可能對「強迫勞動」就有不同的解釋。

環保議題方面，考量美國是國際環境議題的領導者，我方希望搭建平台，了解國際間的規定，同時對彼此作約束。據悉，台美雙方有望就工業排碳做進一步規範。

農業部分，則希望爭取擴大農產品出口，並加速美國審查速度，以利業者拓展美國市場。據了解，我方期待促進水果的出口，惟品項仍待討論。

據悉，台美雙方工作小組有望在年底前，再次召開實體會議，且按慣例將輪到在台北舉行。另行政院高層透露，11月中APEC經濟領袖會議，將是很好的機會與美方就談判進度交流，鄧振中有望與戴琪碰面，加速談判進行。

知情人士坦言，若要在年底前完成第二階段談判，時間確實有限，但目標還是年底前將三項議題擴充進台美貿易協定並進行簽署。至於全部12項議題明年何時可以談完？該人士說，還是希望愈快愈好。