頂規i15火爆缺貨到11月 受惠台廠名單不只台積電

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iPhone 15 台系供應鏈

iPhone 15開放預購後立刻在全球引爆火熱需求，尤其是頂級Pro Max更是一機難求，諸如美、中、日等主要市場的預購客戶都要等到11月才能到貨，顯示智慧手機市場尚處低迷景氣階段，但換機潮仍推升第一波上市買氣大好，令外界擔憂全球經濟不景氣及華為競爭衝擊iPhone需求的情緒稍緩。

法人表示，智慧手機相關供應鏈庫存已於相對低檔水位，i15全球熱銷有機會推升大立光、台積電等台廠供應鏈營運出現好轉。

綜合外媒17日報導，iPhone 15預定9月22日正式開賣，但上周預購的美國消費者估計開賣後要等六至七周才能到貨，日本消費者也要等五至六周。相較之下，價位較低的128GB Pro在美國及日本，大約等二至三周就能到貨；iPhone 15 Pro Max在中國則要等四至五周才能到貨。

今年全球經濟不景氣打擊消費需求，導致蘋果上季（4至6月）iPhone銷售下滑。蘋果上周發表iPhone 15後，外界又質疑新手機除了改用Type C充電插槽之外缺乏重大創新，擔心iPhone銷售難有起色。

另一方面，中國近日宣布禁蘋令且華為推出兩款高階手機，讓蘋果在中國市場面臨挑戰，所幸iPhone 15 Pro Max預購爆量，證明蘋果近年強打頂級高價策略至今依然奏效。

法人表示，觀察今年以來智慧手機供應鏈業績，可見多數企業營運維持低檔，雖然未見起色，但也沒有繼續破底，顯示市況似乎已經來到一個相對沉澱的低位。i15買氣火熱，包括大立光、台積電、日月光、和碩、台光電、臻鼎-KY、欣興、台達電等供應鏈受到市場看好，近期開始出現獲得調升評等展望。

iPhone15主要有三個新規格最受用戶期待，包括充電接口全系列改為USB-C、導入獨有的動態島介面，以及首次導入的潛望鏡頭；目前最高階款Pro Max缺貨狀況更為嚴重，主因為消費者期待iPhone Pro Max率先加入潛望鏡，可望大幅提升望遠實力，與發展望遠鏡頭已久的安卓陣營手機一較高下。

另外，獨家供應玻塑混合潛望鏡頭的大立光，營運也受到市場期待。