台灣Pro Max要等近二個月

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

蘋果將在22日於全球40多個國家及市場開賣iPhone 15，台灣一如以往列入第一波開賣市場。惟iPhone 15首波預購供不應求，全球紛傳拿到手機的等待時間愈來愈長，美國市場傳出四個機型需等待7～35天，中國則需要長達二周至一個月的等待期，尤其Pro Max等待期最長，台灣更是傳出Pro Max要等近二個月。

今年iPhone 15系列全機款加入「動態島」、相機規格有感升級，預約／預購熱烈程度超乎預期！中華電信13日開放網路門市預約，3分鐘預約額滿。台灣大myfone網路門市15日開放預購後僅5分鐘，Pro Max即全數預購完畢。遠傳電信13日開放新機預約的預約量，較去年同一時間成長超過7成。

iPhone新機開賣，向來被視為帶動電信市場年度最大一波換機潮的關鍵時刻，中華電信、台灣大、遠傳今年將分別由董事長郭水義、總經理林之晨、總經理井琪親自主持開賣會，凸顯電信三雄的重視程度。

值得留意的是，過往台北信義威秀一向是電信公司開賣iPhone新機的一級戰區，今年除了中華電信仍決定於信義區東區服務中心舉行開賣會之外，台灣大將首度移師台北三創舉辦開賣會，使得iPhone新機首賣會一級戰區轉戰台北三創，包括台灣大、遠傳及亞太電信都將在台北三創門市大拼場。

台灣大哥大商務長林東閔表示，首批Pro Max到貨量最少，但需求量最高，第二批貨的到貨時間落在中秋節、或國慶連假前貨，預期供貨仍吃緊。

電信業者指出，初期Pro Max高規機種需求最大，缺貨最嚴重，但長銷機種仍落在基本款iPhone 15及iPhone 15 Plus。接下來的聖誕節、雙11、新年、以及農曆過年，將會是觀察全球iPhone 15銷量是否超越去年iPhone 14的重要觀察期。

今年蘋果新機款各種顏色中，又以Pro及Pro Max首次採用鈦金屬材質，最受果粉歡迎，規格最高的iPhone 15 Pro Max最受青睞，現也傳出等待期需近2個月。