台積利空＋美股大跌 加權指數拉回壓力大

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台股15日開平走高，收盤16,920點站上季線16,836點後，市場寄望進一步挑戰萬七大關；但美大型科技股15日帶頭下挫，美股四大指數全面收黑；台指期夜盤下跌179點、跌1.06％，收在16,725點。

法人預期，台股周一（18日）盤勢面臨回測季線壓力，20日美國聯準會（Fed）最新利率決策確定前，市場觀望氣氛濃厚。

華南投顧董事長儲祥生表示，從9月初台股下跌行情，到12日開始逐漸回升，上周14、15日外資認錯回頭後，指數明顯反彈，可知主要行情變化還是由外資買賣超主導。由於消息面台積電傳出通知供應商延遲交貨，加以15日美股四大指數與台積電ADR均下殺，預期15日台股將面臨嚴峻考驗，恐下跌逾百點及外資賣超逾百億元。

外資對台股的買超高點落在7月，整理時間拉長，不太容易讓外資繼續回來，累計7～9月外資已經賣超2,300多億元，AI概念股漲勢也過了主升段、進入整理格局，盤面正處於外資沒回頭、缺乏主流題材股點火的階段。而在外資賣超上市權值股時，櫃買市場表現成為本土資金很重要的觀察點，若櫃買指數跌幅比較少，代表台股還有機會重整後向上攻堅。

資深分析師杜金龍表示，15日富時指數調整使台股尾盤拉高、投信連32買，尤其14、15日兩天買超50～60億，比起一般單日20～30億金額多出1倍，但隔天遇到美股大跌，本周可能會把上周漲的300多點吐回，期貨已經先跌1％、季線也轉折下彎，預期指數拉回半年線到季線間箱型整理的可能性提升。

本土法人指出，Fed不升息已是市場共同的預期，但利率會議後聲明，將是暗示11月是否升息的指標；台積電15日雖尾盤拉漲8元，但遭遇美股大型科技股下挫，預期18日大盤指數及台積電股價均將面臨拉回壓力。