迎英特爾創新日 台鏈摩拳擦掌

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英特爾創新日（Intel Innovation 2023）即將於19日於美國聖荷西登場，由執行長季辛格、技術長Greg Lavender領銜，並邀請AI專家李飛飛進行專題演講。本次聚焦在人工智慧、邊緣至雲端及英特爾新一代平台系統，包括Meteor Lake與Intel Xeon等次世代處理器技術。跨入AI紀元，英特爾將以全新面貌，百年老店擦亮金字招牌，重現藍色巨人光芒。

台廠供應鏈紛紛摩拳擦掌，與Intel合作密切的筆電品牌廠如宏碁、華碩，承接英特爾伺服器業務的神達、廣達集團之雲達，皆為英特爾創新日的贊助商。

另外像零組件供應商，伺服器管理晶片（BMC）廠信驊、新唐，以及高速傳輸介面廠嘉基、譜瑞-KY、祥碩等公司，有望提振2024年整體營運表現。

英特爾創新日將於美西時間19～20日登場，最早創新日是以開發者論壇（Intel Developer Forum）形式展現，在季辛格上任之後，強調回歸開發者為本，並將注意力拉回開放生態系統，能夠自Intel得到足夠的工具與環境，開發應用系統。

本次四大主題內容包括加速AI世代、運算未來的變革性創新、將現代應用程式更快地推向市場、建置及擴充業界領先的新一代系統與平台。

季辛格將以「發展未來的矽經濟」為主題，擘劃未來英特爾發展方向，從軟、硬體方面著手，協助開發者解鎖世代變革轉向人工智慧所帶來的巨大機會。期許以英特爾開放生態系擴大AI規模。季辛格也將討論後摩爾定律如何持續推進，屆時市場也將聚焦在英特爾先進封裝技術。

Greg Lavender則將談論加速人工智慧與安全之融合，提前布局AI時代個人隱私及安全布局隱患，將揭示在開放生態系統及多元架構中，透過值得信賴的平台來進行。

英特爾於2022年資料中心CPU市占率達7成，仍為市場第一品牌，此次將針對未來世代Intel Xeon產品深入剖析。Intel Xeon平台代表著資料中心處理器的重要進展，加入E-core（效率核心）架構、P-core（效能核心）架構，強調效能大幅提升，支援硬體架構和軟體相容堆疊。