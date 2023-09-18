每台7.45萬元 華為Mate X5寫天價

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華為新機上市來勢洶洶，除了已提前線上發售的Mate 60和Mate 60 Pro外，還將發表Mate X5折疊機，這款最新折疊機頂規12GB+1TB售價，高達人民幣1.69萬元，約新台幣7.45萬元，是首台售價突破7萬元的手機，更是史上最貴智慧手機，大陸網友更稱其為「電子茅台」。

蘋果目前尚無推出折疊手機的規劃，國際分析師們也都預測，蘋果首款折疊產品不會是手機，而是iPad。也因此，折疊機就成為高階智慧型手機中，最重要的競爭商品，今年度全球手機出貨量下探11億支，但折疊手機出貨量上看近2,000萬支，包括三星、華為大小折疊輪番上陣，OPPO也傳將繼貝殼式小折後，跨入左右雙開大折領域。

延續Mate 60和Mate 60 Pro的熱潮，Mate X5折疊機也將採用跑出5G網速的麒麟9000S處理器，支援北斗衛星雙向短訊功能。Mate X5是左右雙開式折疊機，雙LTPO螢幕，展開後主螢幕有7.85英吋，外部螢幕為6.4英吋。

不只是官方售價改寫歷史紀錄，Mate X5的通路溢價甚至上看9,000元人民幣，已有通路商報價，16GB+1TB加上溢價後，實際入手價高達人民幣2.49萬元，約新台幣10.95萬元。

自從三星在2019年率先推出折疊手機Gaxay Fold 1後，帶動各家紛紛推出高階折疊手機，但是折疊螢幕的耐用性和品質問題，讓手機品牌改變策略，改為推出小型貝殼式折疊機，這波風潮更是以中國大陸手機廠商為主。

在各大品牌都下修出貨量之際，上半年只有華為獨家將今年出貨量，從3,000萬台提高到4,000萬台，秘密武器就是號稱史上最輕的橫向直立式折疊機Mate X3，螢幕展開達到7.8吋，重量只有239公克。

如今，華為將力推殺手級產品Mate X5，不僅具有Mate 60系列的5G速度處理器麒麟9000S，更搭上最夯的折疊話題，進一步推高售價寫新高。後續Mate X5是否能延續市場熱度，提高華為高階手機銷售量，相當值得關注。