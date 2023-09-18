折疊新機盡出 軸承廠訂單進補

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在蘋果iPhone 15發表會前，安卓陣營折疊新機盡出，三星、華為折疊新機搶先上市預購，帶旺折疊軸承廠，其中華為的折疊軸承供應鏈以台廠為主，受惠程度相對較大。

台灣軸承廠兆利、新日興及富世達長期經營中系手機訂單，也搶攻google及Moto軸承訂單，並積極向韓系及美系一線手機大廠爭取未來軸承訂單。

根據市調機構TrendForce預估，今年折疊手機霸主可望由三星蟬聯，全年出貨量挑戰1,250萬支，市占率約68％，華為居第二，預估出貨量達250萬支，市占率約14％，其次分別為OPPO、小米，市占率分別為5％、4％，其餘品牌皆在4％以下，值得注意的是，隨著中系手機品牌成長迅速，三星的市占率從2022年的82％降至今年的68％。

今年整體消費性電子需求疲軟，然而折疊手機因為基期低、有更多的創新設計，市場規模逆勢成長，不僅今年上半年小米、VIVO持續推出新機，華為面臨美國的管制，在國內市場大打折疊牌，從去年開始陸續推出上下折疊Pocket s的4G折疊機，今年3月再推出Mate X3系列，本月8日更直接上架折疊旗艦機種Mate X5，如今華為在國內的折疊手機市占率已逾50％。

折疊軸承為折疊手機關鍵零組件之一，相比於筆電的軸承，手機折疊軸承的耐磨性測試必須達10萬次以上，筆電僅需2萬次，足見其門檻相對比較高，且上下折與左右折的折疊軸承價差約50％，雖然大陸有不少公司想跨足該領域，但是目前有大量產出能力的廠商稀缺。

據供應鏈分析，三星雖然為折疊手機霸主，但是折疊軸承供應鏈以韓廠為主，華為位居第二，折疊軸承供應鏈以台廠為主力，且華為擔憂折疊技術外流，不僅要求供應鏈赴大陸當地設廠，也與現有的供應鏈簽訂排他條款，若軸承供應鏈要承接陸資以外手機品牌訂單，則不在此限。

TrendForce研究顯示，預估2023年的折疊手機出貨量約為1,830萬，年增43％，滲透率約1.6％，2024年出貨量上看2,520萬支，年增率達38％，滲透率可望擴大至2.2％。若以中長期來看，TrendForce認為，2027年出貨量有機會達到7,000萬支，滲透率達到5％。