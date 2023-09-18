泰福、浩鼎董事長閻雲：ADC新藥未來20年主流

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ADC（抗體藥物複合體）掀起投資、併購熱潮，近年國際大型ADC購併案頻傳，在在都凸顯ADC已成當紅炸子雞！

泰福-KY、浩鼎董事長閻雲認為，ADC顛覆傳統新藥開發思維，它由抗體、連接鏈、小分子藥物組成，像導航飛彈，可以精準殺死癌細胞，而此三個組合有無限的創意想像空間，也有很大的技術挑戰，是未來20年的主流。

閻雲是美國知名的癌症醫生，他用過ADC藥物治療病患，見證它的發展趨勢，他將如何引領泰福、浩鼎趕搭這班ADC列車，加入國際賽局呢？以下是他的看法紀要：

浩鼎專注新藥研發

泰福鎖定CDMO

問：從生技產業觀點來看，董事長為何認為ADC是未來20年抗癌的主流？

答：我是二戰後的baby boomer（嬰兒潮），在執業生涯裡，經歷了整個癌症藥物發展及治療的重要歷程，幾乎是躬逢其盛走了一遍；從我出生前只有5Fu（5氟尿嘧啶），後來有Adriamycin小紅莓、Camptothecin（喜樹鹼）、緊接著有紫杉醇。1993年開始，標靶治療興起，全球第一個標靶治癌藥物Gleevec，當時還是臨床實驗藥時，我就用過。

2010年以後，進入免疫治療；2017年時，細胞治療興起，PD-L1抑制劑的藥物誕生了，但病人依舊在我們面前死掉，為什麼？因為沒有一個藥是完美的，這些治療的新趨勢，仍有治癒率低、價格高、生產不易等缺點；直到近年ADC藥物技術突破，大、小分子的結合，開啟新的篇章。

ADC藥物，抗體可以選、Linker可以選、小分子可以選、Payload方法可以選、切點的方法也可以選，它真的有太多機會給科學家及製藥業去發揮、去嘗試。從研究端到製造端，乃至運用端，所以我認為是無比廣闊。

美國FDA迄今核准的ADC藥物就有14個，未來也勢必會持續，即可見其火紅的程度。當然ADC的挑戰也不低，如何連接兩個有效的大、小分子藥物，都是關卡。

問：您自己也是個醫生，從癌症專家來看，ADC對病人的選擇與意義？

答：就醫生角度來看，副作用是我很care（在意）的，我用過ADC藥物治療病患，優點是副作用小、病人的承受力大！ 因為它的抗體的binding比較精準，小分子攜帶的量不一定要那麼多，相對副作用比較小。從病人的使用感覺，我覺得效果非常好！

讓我最受啟發的ADC藥物，就是用Herceptin binding的Enhertu（新型ADC藥物）。Herceptin它本身不能進到腦部，是這個藥的一大defect（缺點），但breast cancer（乳癌）很多會轉移到腦部，這就形成治療上的困難；加了小分子以後，這個小分子可以進到腦裡面，這簡直就是「精靈炸彈」，這也是ADC藥物為人津津樂道並且趨之若鶩之處。

台灣CDMO不能分散

可成為核心競爭力

問：泰福和浩鼎都瞄準ADC藥物，您的策略是？

答：二家公司各有專長的領域，發展的方向也不同；浩鼎有藥物開發的龐大能量，將專注新藥研發；泰福瞄準CDMO生產，在台灣、美國都有廠，且有抗體藥和連結的技術，可以和其它藥廠合作，創造「共存」價值。

尤其TXO5就是Herceptin Biosimilar，仍舊是目前ADC的重點，「這對我們來說太好了，我們手上有抗體。」

問：CDMO已成熱門話題，你如何看？泰福要如何發揮優勢？

答：台灣CDMO不能分散，每一個CDMO都要有Niche，然後好多個Niche就變成點線面了。以台灣的半導體產業為例，台積電也不完全是一枝獨秀，也有聯發科這種IC design house，另外還有運用在AI的NVIDIA。未來的世界，很難再講「這是台灣的公司」，因為每一家公司，你可能都會看到台灣的Component（元素／元件）在其中。

泰福的核心價值是，可以做非常好的clone（克隆），能產生非常好的蛋白；這個技術來自於我們發展的生物相似藥（Biosimilar），similar的精神就是要唯妙唯肖。

當年大家對生物相似藥有個錯誤的迷思，認為大分子發展應該會如同小分子那樣，愈做愈容易、愈做愈便宜。結果2018年FDA的公告，對Biosimilar的標準，不僅嚴格，連製程要求都增高。

此舉讓美國很多大廠都打退堂鼓，泰福也積極尋求轉型，將最好的能力，變成CDMO的主要精神。剛剛我們提到「唯妙唯肖」，這需要非常優秀且精湛的科技及製藥工藝，泰福能做出非常精緻的抗體，因為泰福比其他公司更瞭解抗體的結構。

抗體是個Y字型，下面是FC，上面是FAB，傳統上，一個抗體要有功能，就是要把這個Y的兩隻腳bind上去，而且bind得精巧。那能不能把這個尾巴FC切小塊點，裝點別的東西，再bind上去？

「切」是有學問的，泰福很早就具備這項工藝，我們現在磨刀霍霍，將它變成CDMO的重點。泰福有抗體和linker，在聖地牙哥和台灣都有廠，有足夠能力可結合藥廠發展ADC，並承接CDMO業務。

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