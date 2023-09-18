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泰福、浩鼎董事長閻雲》新藥開發拚收成

閻雲表示，泰福、浩鼎布局ADC策略不同，但最終會交叉互補。圖／王德為
閻雲表示，泰福、浩鼎布局ADC策略不同，但最終會交叉互補。圖／王德為

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閻雲小檔案
閻雲小檔案

泰福-KY、浩鼎董事長閻雲表示，泰福、浩鼎布局抗體藥物複合體（ADC）的策略不同，但最終會交叉互補。泰福除了治療嗜中性白血球減少症生物相似藥TX01，有機會在第四季取得藥證外，積極投入ADC的CDMO，不僅已接獲訂單，9月台灣泰福更以CDMO為主軸推出全新網站，以線上加乘線下（O2O）整合策略，全方位宣示跨足CDMO市場決心。

另外，浩鼎旗下已有二項新藥加入ADC陣容，其中OBI-999已進入二期臨床，最被看好的TROP2抗體R-992，預計年底申請人體臨床試驗；乳癌新藥OBI-822全球三期臨床也有進展，浩鼎執行長王慧君先前已表示，在增加收案中心下，未來期中分析數據整理時間可望由四～五個月縮短至三個月。

閻雲指出，泰福的TXO1若取得上市許可，將是亞洲第一個FDA授予藥證的Filgrastim生物相似藥，指標意味濃厚。雖然該藥在美國已有其他同款藥品上市，但美國市場太大了，還是有其市場需求，一旦有了美國的藥證，身價就不可同日而語！

若TXO1過關了，另一款長效型治療嗜中性白血球減少症生物相似藥TX04，即可借助TX01經驗加速完成三期臨床試驗。除了TXO1，泰福乳癌生物相似藥TX05（參考藥物Herceptin），也可望在明年第一季再度叩關FDA藥證。

閻雲說，待TXO4臨床試驗完成，泰福就有三個產品，這些產品未來也可以經由授權，創造營收。此外，如果有三個產品成功取證，泰福要承接CDMO訂單，就更有說服力了！

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