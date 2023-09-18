泰福、浩鼎董事長閻雲》催生北醫新創 2025開花結果

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

北醫大校園衍生新創事業，2025年起將步進入收成，隨著多家新創公司在資本市場嶄露頭角，未來在生技版圖的表現相當可期。

就初步統計，北醫衍生的新創公司，領域橫跨檢測儀器、醫材到新藥！北醫大醫學科技學院院長潘秀玲，不僅在2020年創立兆益生醫，她的相關新藥研發成果pan-HDAC抑制劑MPT0E028，也技轉安邦生技；前北醫大口腔醫學院院長歐耿良2014年創立的三鼎生技，已在興櫃交易，都是北醫衍生新創的金雞母。業界認為，北醫衍生新創公司，將續登錄興櫃、戰略新板等，預計2025年開花結果。

閻雲在2011至2017年擔任北醫校長，一手催生北醫新創事業，也以對新穎性抗癌新藥的專長，於2019年成立博蔚醫藥生技，為北醫生醫版圖再添一員。閻雲認為，大學除了傳授知識的天職外，必須提升學術研究能量，且必須要有一個theme（主軸），北醫鎖定的是生技與醫藥領域。

北醫大藉由校園衍生新創事業，將學校創新研究成果轉化成生醫產業的助力。熟悉北醫新創模式的人認為，人才、經費、制度是成功的主因。

閻雲擔任北醫校長期間，成立了人文暨社會科學院、醫學工程學院、營養學院，將醫技變成醫科（醫學科技）、還有6年制藥學院等，同時打造北醫成為全方位孕育生醫人才的搖籃，接軌國際。

此外，北醫大Holding Company，由北醫大百分之百控股，把教授的patent（專利）放到Holding Company，並確定分潤制度，在新創公司設立之初即確認各利害關係人持股比例。「美國MIT、加州理工學院也都採取這樣的分配模式。」閻雲點出世界一流學府標竿做法。

私校財源需要自行籌措，找錢的重責大任落在校長身上。閻雲首創先河，將美國辦校、特別私校，行之有年的募款模式帶進北醫大，最巔峰時期的募款相當驚人。「學校辦得好，校友也高興啊！」閻雲說。