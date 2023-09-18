人物側寫》一個信念打出一片天 閻雲想讓大家過點好日子

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泰福生物相似藥開發概況

閻雲常說，他這一輩子唯一想做的就是「過點好日子」，為了這個信念，他到美國讀博士、當了醫生；回台擔任北醫大校長，他鎖定生物科技與醫藥領域，成立事業發展處，推動校園衍生創事業，培育生技種子，也是想讓北醫師、生研發能量成果有出路，學校也有永續經營的資金活水，大家一起「過點好日子」！

後來受潤泰集團總裁尹衍樑、美國學名藥天王趙宇天之託掌舵泰福，臨危受命接下浩鼎董事長職位，都是人生中的意外，只能抱著共同學習的態度加速營運開花結果。

來自於公務員家庭的閻雲，認為自己出身不顯赫，既無恆產亦無恆心，唯一可貢獻的就是「努力」，覺得原創知識不夠，他到美國讀了博士，很認真的接受教育和科學訓練。

在美國當醫生看病時，他會思考為何病人會何罹病，是家族因素嗎？為什麼用藥的效果不佳？是代謝的問題？還是什麼？他會花很多時間去研究，這種做學問的精神，即使到現在，他仍十分熱衷。

閻雲認為，要相信年輕人，容許他們犯錯，給年輕人犯錯的機會，他們就會學習。AI領導的世界，將是年輕人的天下，新世代的年輕人是可以活到100歲的，讓他們去先犯個錯吧！雖然他們闖的禍有時候難以承受，但還是要相信呀！因為這個信念，閻雲當北醫大校長時，他找了很多國外知名專家學者來台交流，就會故意讓年輕學子去接待，透過接待對談，讓海外專家留下深刻印象，對於青年學子往後出國深造、研究或到公司任職，都會因這份善緣帶來福氣，也許就可以「過點好日子」。